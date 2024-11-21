Названы лауреаты индустриальной премии «МедиаБренд»

Приз за лучшее оформление федерального канала получила «Пятница!»

20 ноября на сцене Дворца на Яузе состоялась первая торжественная церемония вручения индустриальной премии «МедиаБренд», отмечающей лучшие проекты в сфере маркетинга, продвижения и дизайна медиа.

Церемонию открыл председатель оргкомитета этого года, генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев. Он отметил, что «МедиаБренд» – очень значимое событие, потому что желание индустрии соревноваться в креативе взращивает качество.

Ведущим мероприятия выступил Святослав Савченко.

Список некоторых лауреатов

• Лучшее оформление федерального телевизионного канала – «Пятница!» («Огородная коллекция», айдентика лето-осень 2024)

• Лучшее оформление тематического телевизионного канала – 2х2

• Лучшие титры фильма или сериала» – «Престиж» (Start)

• Лучший постер для продвижения контента» – «Очевидное невероятное» (Okko)

• Лучший оригинальный саундтрек» – «Чёрное облако», саундтрек с Эрикой Лундмоен (Okko)

• Лучший проморолик фильма/сериала российского или совместного производства» – «Трасса» (Okko)

• Лучший трейлер фильма» – МАЙОР ГРОМ: ИГРА (Кинопоиск)

Полный список победителей доступен на официальном сайте премии.

Фото: пресс-служба премии