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Названы лауреаты индустриальной премии «МедиаБренд»

Автор: БК

21 ноября 2024

Приз за лучшее оформление федерального канала получила «Пятница!»

20 ноября на сцене Дворца на Яузе состоялась первая торжественная церемония вручения индустриальной премии «МедиаБренд», отмечающей лучшие проекты в сфере маркетинга, продвижения и дизайна медиа.

Церемонию открыл председатель оргкомитета этого года, генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев. Он отметил, что «МедиаБренд» – очень значимое событие, потому что желание индустрии соревноваться в креативе взращивает качество.

Ведущим мероприятия выступил Святослав Савченко.

Список некоторых лауреатов
• Лучшее оформление федерального телевизионного канала – «Пятница!» («Огородная коллекция», айдентика лето-осень 2024)
• Лучшее оформление тематического телевизионного канала – 2х2
• Лучшие титры фильма или сериала» – «Престиж» (Start)
• Лучший постер для продвижения контента» – «Очевидное невероятное» (Okko)
• Лучший оригинальный саундтрек» – «Чёрное облако», саундтрек с Эрикой Лундмоен (Okko)
• Лучший проморолик фильма/сериала российского или совместного производства» – «Трасса» (Okko)
• Лучший трейлер фильма» – МАЙОР ГРОМ: ИГРА (Кинопоиск)

Полный список победителей доступен на официальном сайте премии.

Фото: пресс-служба премии

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