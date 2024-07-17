Объявлены претенденты на премию «Эмми-2024»
Больше всего номинаций набрал проект телеканала FX «Сегун»
Стали известны номинанты на премию «Эмми» за лучшие телевизионные проекты года. Лидером по количеству упоминаний (25) стал проект FX «Сегун».
Список номинантов:
Лучший драматический сериал
• «Корона»
• «Фоллаут»
• «Позолоченный век»
• «Утреннее шоу»
• «Мистер и миссис Смит»
• «Сегун»
• «Медленные лошади»
• «Проблема трех тел»
Лучший актер в драматическом сериале
• Идрис Эльба, «Захваченный рейс»
• Дональд Гловер, «Мистер и миссис Смит»
• Уолтон Гоггинс, «Фоллаут»
• Гэри Олдман, «Медленные лошади»
• Хироюки Санада, «Сегун»
• Доминик Уэст, «Корона»
Лучшая актриса в драматическом сериале
• Дженнифер Энистон, «Утреннее шоу»
• Кэри Кун, «Позолоченный век»
• Майя Эрскин, «Мистер и миссис Смит»
• Анна Саваи, «Сегун»
• Имелда Стэнтон, «Корона»
• Риз Уизерспун, «Утреннее шоу»
Лучший комедийный сериал
• «Начальная школа ”Эбботт”»
• «Медведь»
• «Умерь свой энтузиазм»
• «Хитрости»
• «Убийства в одном здании»
• «Палм-Рояль»
• «Псы резервации»
• «Что мы делаем в тени»
Лучший актер в комедийном сериале
• Мэтт Берри, «Что мы делаем в тени»
• Ларри Дэвид, «Умерь свой энтузиазм»
• Стив Мартин, «Убийства в одном здании»
• Мартин Шорт, «Убийства в одном здании»
• Джереми Аллен Уайт, «Медведь»
•Д’Фарао Ун-А-Тай, «Псы резервации»
Лучшая актриса в комедийном сериале
• Квинта Брансон, «Начальная школа ”Эбботт”»
• Айо Эдебири, «Медведь»
• Селена Гомес, «Убийства в одном здании»
• Майя Рудольф, «Женщина при деньгах»
• Джин Смарт, «Хитрости»
• Кристен Уиг, «Палм-Рояль»
Лучший мини-сериал
• «Олененок»
• «Фарго»
• «Уроки химии»
• «Рипли»
• «Настоящий детектив»
Лучший актер в мини-сериале/телефильме
• Мэтт Бомер, «Попутчики»
• Ричард Гэдд, «Олененок»
• Джон Хэмм, «Фарго»
• Том Холландер, «Вражда: Трумэн Капоте против ”лебедей“»
• Эндрю Скотт, «Рипли»
Лучшая актриса в мини-сериале/телефильме
• Джоди Фостер, «Настоящий детектив»
• Бри Ларсон, «Уроки химии»
• Джуно Темпл, «Фарго»
• София Вергара, «Гризельда»
• Наоми Уоттс, «Вражда: Трумэн Капоте против ”лебедей“».
76-я церемония вручения премии «Эмми» состоится в Лос-Анджелесе ровно через два месяца, 15 сентября.
Фото: Emmys