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Объявлены претенденты на премию «Эмми-2024»

Автор: Илья Кувшинов

17 июля 2024

Больше всего номинаций набрал проект телеканала FX «Сегун»

Стали известны номинанты на премию «Эмми» за лучшие телевизионные проекты года. Лидером по количеству упоминаний (25) стал проект FX «Сегун». 

Список номинантов: 

Лучший драматический сериал
• «Корона»
• «Фоллаут»
• «Позолоченный век»
• «Утреннее шоу»
• «Мистер и миссис Смит»
• «Сегун»
• «Медленные лошади»
• «Проблема трех тел»

Лучший актер в драматическом сериале
• Идрис Эльба, «Захваченный рейс»
• Дональд Гловер, «Мистер и миссис Смит»
• Уолтон Гоггинс, «Фоллаут»
• Гэри Олдман, «Медленные лошади»
• Хироюки Санада, «Сегун»
• Доминик Уэст, «Корона»

Лучшая актриса в драматическом сериале
• Дженнифер Энистон, «Утреннее шоу»
• Кэри Кун, «Позолоченный век»
• Майя Эрскин, «Мистер и миссис Смит»
• Анна Саваи, «Сегун»
• Имелда Стэнтон, «Корона»
• Риз Уизерспун, «Утреннее шоу»

Лучший комедийный сериал
• «Начальная школа ”Эбботт”»
• «Медведь»
• «Умерь свой энтузиазм»
• «Хитрости»
• «Убийства в одном здании»
• «Палм-Рояль»
• «Псы резервации»
• «Что мы делаем в тени»

Лучший актер в комедийном сериале
• Мэтт Берри, «Что мы делаем в тени»
• Ларри Дэвид, «Умерь свой энтузиазм»
• Стив Мартин, «Убийства в одном здании»
• Мартин Шорт, «Убийства в одном здании»
• Джереми Аллен Уайт, «Медведь»
•Д’Фарао Ун-А-Тай, «Псы резервации»

Лучшая актриса в комедийном сериале
• Квинта Брансон, «Начальная школа ”Эбботт”»
• Айо Эдебири, «Медведь»
• Селена Гомес, «Убийства в одном здании»
• Майя Рудольф, «Женщина при деньгах»
• Джин Смарт, «Хитрости»
• Кристен Уиг, «Палм-Рояль»

Лучший мини-сериал
• «Олененок»
• «Фарго»
• «Уроки химии»
• «Рипли»
• «Настоящий детектив»

Лучший актер в мини-сериале/телефильме
• Мэтт Бомер, «Попутчики»
• Ричард Гэдд, «Олененок»
• Джон Хэмм, «Фарго»
• Том Холландер, «Вражда: Трумэн Капоте против ”лебедей“»
• Эндрю Скотт, «Рипли»

Лучшая актриса в мини-сериале/телефильме
• Джоди Фостер, «Настоящий детектив»
• Бри Ларсон, «Уроки химии»
• Джуно Темпл, «Фарго»
• София Вергара, «Гризельда»
• Наоми Уоттс, «Вражда: Трумэн Капоте против ”лебедей“». 

76-я церемония вручения премии «Эмми» состоится в Лос-Анджелесе ровно через два месяца, 15 сентября. 

Фото: Emmys

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