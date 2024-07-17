Объявлены претенденты на премию «Эмми-2024»

Больше всего номинаций набрал проект телеканала FX «Сегун»

Стали известны номинанты на премию «Эмми» за лучшие телевизионные проекты года. Лидером по количеству упоминаний (25) стал проект FX «Сегун».

Список номинантов:

Лучший драматический сериал

• «Корона»

• «Фоллаут»

• «Позолоченный век»

• «Утреннее шоу»

• «Мистер и миссис Смит»

• «Сегун»

• «Медленные лошади»

• «Проблема трех тел»

Лучший актер в драматическом сериале

• Идрис Эльба, «Захваченный рейс»

• Дональд Гловер, «Мистер и миссис Смит»

• Уолтон Гоггинс, «Фоллаут»

• Гэри Олдман, «Медленные лошади»

• Хироюки Санада, «Сегун»

• Доминик Уэст, «Корона»

Лучшая актриса в драматическом сериале

• Дженнифер Энистон, «Утреннее шоу»

• Кэри Кун, «Позолоченный век»

• Майя Эрскин, «Мистер и миссис Смит»

• Анна Саваи, «Сегун»

• Имелда Стэнтон, «Корона»

• Риз Уизерспун, «Утреннее шоу»

Лучший комедийный сериал

• «Начальная школа ”Эбботт”»

• «Медведь»

• «Умерь свой энтузиазм»

• «Хитрости»

• «Убийства в одном здании»

• «Палм-Рояль»

• «Псы резервации»

• «Что мы делаем в тени»

Лучший актер в комедийном сериале

• Мэтт Берри, «Что мы делаем в тени»

• Ларри Дэвид, «Умерь свой энтузиазм»

• Стив Мартин, «Убийства в одном здании»

• Мартин Шорт, «Убийства в одном здании»

• Джереми Аллен Уайт, «Медведь»

•Д’Фарао Ун-А-Тай, «Псы резервации»

Лучшая актриса в комедийном сериале

• Квинта Брансон, «Начальная школа ”Эбботт”»

• Айо Эдебири, «Медведь»

• Селена Гомес, «Убийства в одном здании»

• Майя Рудольф, «Женщина при деньгах»

• Джин Смарт, «Хитрости»

• Кристен Уиг, «Палм-Рояль»

Лучший мини-сериал

• «Олененок»

• «Фарго»

• «Уроки химии»

• «Рипли»

• «Настоящий детектив»

Лучший актер в мини-сериале/телефильме

• Мэтт Бомер, «Попутчики»

• Ричард Гэдд, «Олененок»

• Джон Хэмм, «Фарго»

• Том Холландер, «Вражда: Трумэн Капоте против ”лебедей“»

• Эндрю Скотт, «Рипли»

Лучшая актриса в мини-сериале/телефильме

• Джоди Фостер, «Настоящий детектив»

• Бри Ларсон, «Уроки химии»

• Джуно Темпл, «Фарго»

• София Вергара, «Гризельда»

• Наоми Уоттс, «Вражда: Трумэн Капоте против ”лебедей“».

76-я церемония вручения премии «Эмми» состоится в Лос-Анджелесе ровно через два месяца, 15 сентября.

Фото: Emmys