Премия «Белый слон» назвала победителей

Награда за лучший полнометражный фильм досталась «Ветру» Сергея Члиянца

Премия киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» назвала лауреатов за 2025 год.

Лучшим игровым фильмом стал ВЕТЕР Сергея Члиянца, а лучшим сериалом – «Аутсорс» Душана Глигорова.

Полный список лауреатов

• Лучший игровой фильм – ВЕТЕР, реж. Сергей Члиянц

• Лучший сериал – «Аутсорс», реж. Душан Глигоров

• Лучшая главная мужская роль – Илья Озолин (ЛЕРМОНТОВ)

• Лучшая главная женская роль – Мария Леонова (НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ)

• Лучшая мужская роль второго плана – Олег Васильков (ВЕТЕР)

• Лучшая женская роль второго плана – Джульетта Степанян (ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СИДНИ ЛЮМЕТА)

• Лучший полнометражный игровой дебют – КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ, реж. Софья Райзман

• Лучшая режиссерская работа – Бакур Бакурадзе (ЛЕРМОНТОВ)

• Лучший сценарий – Петр Луцик, Алексей Саморядов при участии Сергея Члиянца (ВЕТЕР)

• Лучший анимационный фильм – «Алешенька», реж. Дмитрий Геллер

• Лучший короткометражный (игровой фильм) – «Складки», реж. Екатерина Скакун

• Лучший неигровой фильм – ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ, реж. Яна Исаенко

• Лучшая операторская работа – Данила Горюнков (ВЕТЕР)

• Лучшая работа художника – Алексей Падерин, Сергей Зайков (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

• Лучшая музыка – Александр Демьянов (ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА)

• Лучший звук – Борис Войт (ЛЕРМОНТОВ), Александр Феденев (ВЕТЕР)

• Премия «Голос» (премия кинокритиков до 35 лет) – ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ, реж. Яна Исаенко

• Событие года – успехи выпускников Московской школы кино (куратор программы «Режиссура» – Алексей Попогребский); признание на международном уровне проектов, созданных за рубежом, но связанных с российской культурной и языковой средой (фильмы КОРОТКОЕ ЛЕТО Насти Коркия, ПАМЯТЬ Владлены Санду и «Экстремистка» Александра Молочникова)

Фото: кадр из фильма ВЕТЕР