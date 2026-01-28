top banner

Премия «Белый слон» назвала победителей

Автор: БК

28 января 2026

Награда за лучший полнометражный фильм досталась «Ветру» Сергея Члиянца

Премия киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» назвала лауреатов за 2025 год.

Лучшим игровым фильмом стал ВЕТЕР Сергея Члиянца, а лучшим сериалом – «Аутсорс» Душана Глигорова.

Полный список лауреатов
• Лучший игровой фильм – ВЕТЕР, реж. Сергей Члиянц
• Лучший сериал – «Аутсорс», реж. Душан Глигоров
• Лучшая главная мужская роль – Илья Озолин (ЛЕРМОНТОВ)
• Лучшая главная женская роль – Мария Леонова (НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ)
• Лучшая мужская роль второго плана – Олег Васильков (ВЕТЕР)
• Лучшая женская роль второго плана – Джульетта Степанян (ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СИДНИ ЛЮМЕТА)
• Лучший полнометражный игровой дебют – КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ, реж. Софья Райзман
• Лучшая режиссерская работа – Бакур Бакурадзе (ЛЕРМОНТОВ
• Лучший сценарий – Петр Луцик, Алексей Саморядов при участии Сергея Члиянца (ВЕТЕР)
• Лучший анимационный фильм – «Алешенька», реж. Дмитрий Геллер
• Лучший короткометражный (игровой фильм) – «Складки», реж. Екатерина Скакун
• Лучший неигровой фильм – ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ, реж. Яна Исаенко
• Лучшая операторская работа – Данила Горюнков (ВЕТЕР)
• Лучшая работа художника – Алексей Падерин, Сергей Зайков (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)
• Лучшая музыка – Александр Демьянов (ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА) 
• Лучший звук – Борис Войт (ЛЕРМОНТОВ), Александр Феденев (ВЕТЕР)
• Премия «Голос» (премия кинокритиков до 35 лет) – ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ, реж. Яна Исаенко
• Событие года – успехи выпускников Московской школы кино (куратор программы «Режиссура» – Алексей Попогребский); признание на международном уровне проектов, созданных за рубежом, но связанных с российской культурной и языковой средой (фильмы КОРОТКОЕ ЛЕТО Насти Коркия, ПАМЯТЬ Владлены Санду и «Экстремистка» Александра Молочникова) 

Фото: кадр из фильма ВЕТЕР

