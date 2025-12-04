top banner
Антон Калинкин, Инесса Юрченко и Наталия Гугуева удостоены премии Гильдии продюсеров России

Автор: БК

4 декабря 2025

Приз за вклад в профессию получил Игорь Угольников

3 декабря Гильдия продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России объявила имена лауреатов своей ежегодной премии.

Приз в категории «Продюсер неигрового кино» получила Наталия Гугуева за документальную ленту ВЕРНЫЕ, где она также выступила режиссером и автором сценария.

Генеральный продюсер и сооснователь кинокомпании «Триикс Медиа» Инесса Юрченко была удостоена награды в номинации «Продюсер игрового кино» за военную драму ГРУППА КРОВИ Максима Бриуса.

Приз «За продвижение российского кино к зрителям» получил продюсер фестивалей «Короче», «Читка» и «Пилот» Антон Калинкин.

Помимо этого, профсоюз отметил почетной наградой «За вклад в профессию» продюсера и генерального директора киностудии «ВОЕНФИЛЬМ» Игоря Угольникова.

Фото: пресс-служба гильдии

