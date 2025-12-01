Предварительная касса уикенда: «Иллюзия обмана 3» в третий раз на вершине чарта

Лучшей новинкой стала отечественная картина «Письмо Деду Морозу»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда вновь стала приключенческая лента ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 (AK). Голливудская картина записала на свой счет еще порядка 226 млн рублей (401 тыс зрителей), доведя свой общий бокс-офис до отметки в 1,37 млрд рублей (2 млн 550 тыс зрителей).



Серебро чарта отошло лучшей новинке уикенда ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ (AK). Благодаря высокому семейному множителю отечественная картина заработала приблизительно 45 млн рублей (114 тыс зрителей) за четыре дня проката.



Триллер УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ (PVZGL) смог освоить в стартовый уикенд чуть больше 37 млн рублей (61 тыс зрителей). Подобный результат позволил ему занять пятое место таблицы лучших релизов уикенда.

Ниже ожиданий выступила военная комедия ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ (NMG), сумевшая записать на свой счет лишь около 28 млн рублей (72 тыс зрителей). Картина показала худшую среднюю заполняемость в первой десятке (7 человек на сеанс).

Еще одна отечественная комедия ПО-БРАТСКИ (CAO) смогла освоить чуть больше 17 млн рублей (38 тысяч человек), что позволило ей также попасть в топ-10 уикенда.



Фото: кадр из фильма ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ