  • Стали известны победители кинопремии «Бриллиантовая бабочка»

Стали известны победители кинопремии «Бриллиантовая бабочка»

Автор: БК

27 ноября 2025

Награду за лучший фильм получила китайская лента «Против течения»

27 ноября в Москве состоялась 1-я Открытая Евразийская кинопремия «Бриллиантовая бабочка».

Награду за лучший фильм получила китайская лента ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ.

Приза за вклад в мировой кинематограф удостоился иранский режиссер и актер Маджид Маджиди.

Полный список победителей
• Лучший фильм – ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ (Китай)  
• Лучший режиссер – Горан Радованович (ЛЕСНОЙ ЦАРЬ, Сербия)
• Лучший сценарий – Кэрол Шор (СТАРЫЙ ПРАВЕДНЫЙ БЛЮЗ, ЮАР)
• Лучшая актриса – Светлана Крючкова (ДВОЕ В ОДНОЙ ЖИЗНИ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ, Россия)
• Лучший актер – Александр Адабашьян (ДВОЕ В ОДНОЙ ЖИЗНИ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ, Россия)
• Лучшая актриса второго плана – Соня Хуссейн (ТЕРМИТ, Пакистан, Канада)
• Лучший актер второго плана – Анвар Картаев (В ПОГОНЕ ЗА ВЕСНОЙ, Узбекистан)
• Лучший оператор – Талант Акынбеков (ЧЕРНЫЙ, КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, Киргизия)
• Лучший художник – Мейлис Худайберенов (КОМПОЗИТОР, Туркменистан)
• Лучший композитор – Юрий Потеенко (ЧЕРНЫЙ ЗАМОК, Беларусь)
• Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство – АЛИ ПРИМАЭРА (Венесуэла)
• Приз за вклад в мировой кинематограф – Маджид Маджиди (Иран)

Фото: пресс-служба премии

