Стали известны победители кинопремии «Бриллиантовая бабочка»

Награду за лучший фильм получила китайская лента «Против течения»

27 ноября в Москве состоялась 1-я Открытая Евразийская кинопремия «Бриллиантовая бабочка».

Приза за вклад в мировой кинематограф удостоился иранский режиссер и актер Маджид Маджиди.

Полный список победителей

• Лучший фильм – ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ (Китай)

• Лучший режиссер – Горан Радованович (ЛЕСНОЙ ЦАРЬ, Сербия)

• Лучший сценарий – Кэрол Шор (СТАРЫЙ ПРАВЕДНЫЙ БЛЮЗ, ЮАР)

• Лучшая актриса – Светлана Крючкова (ДВОЕ В ОДНОЙ ЖИЗНИ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ, Россия)

• Лучший актер – Александр Адабашьян (ДВОЕ В ОДНОЙ ЖИЗНИ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ, Россия)

• Лучшая актриса второго плана – Соня Хуссейн (ТЕРМИТ, Пакистан, Канада)

• Лучший актер второго плана – Анвар Картаев (В ПОГОНЕ ЗА ВЕСНОЙ, Узбекистан)

• Лучший оператор – Талант Акынбеков (ЧЕРНЫЙ, КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, Киргизия)

• Лучший художник – Мейлис Худайберенов (КОМПОЗИТОР, Туркменистан)

• Лучший композитор – Юрий Потеенко (ЧЕРНЫЙ ЗАМОК, Беларусь)

• Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство – АЛИ ПРИМАЭРА (Венесуэла)

• Приз за вклад в мировой кинематограф – Маджид Маджиди (Иран)

Фото: пресс-служба премии