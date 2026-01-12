top banner

Максим Острый стал руководителем PR-отдела компании «Вольга»

Автор: БК

12 января 2026

Ранее он занимал должность главного редактора «Бюллетеня кинопрокатчика»

В структуре кинокомпании «Вольга» кадровые изменения – Максим Острый присоединился к команде дистрибьютора в должности руководителя PR-отдела.

Редакция БК поздравляет Максима с назначением и желает успехов в новых начинаниях!

Фото: Геннадий Авраменко

