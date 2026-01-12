Максим Острый стал руководителем PR-отдела компании «Вольга»
Автор: БК
12 января 2026
Ранее он занимал должность главного редактора «Бюллетеня кинопрокатчика»
В структуре кинокомпании «Вольга» кадровые изменения – Максим Острый присоединился к команде дистрибьютора в должности руководителя PR-отдела.
Редакция БК поздравляет Максима с назначением и желает успехов в новых начинаниях!
Фото: Геннадий Авраменко
