«Министерство неджентльменских дел» удалось расписать на 1266 кинотеатров всего за один день

Руководитель отдела кинопроката «Вольги» Александр Сычев рассказал БК о релизе картины Гая Ричи

В понедельник, 13 мая, приключенческий боевик МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ Гая Ричи наконец вышел в российских прокат. Согласно предварительным данным ЕАИС, сборы ленты за стартовый день составили почти 22 млн рублей. Одновременно с этим лента также дебютировала на «Кинопоиске».

Руководитель отдела кинопроката дистрибьюторской компании «Вольга» Александр Сычев рассказал БК, что его команде удалось расписать фильм более чем на 1200 площадок всего за один день. Этот факт служит крайне наглядным примером того, какой же сильный контентный голод испытывают демонстраторы в данный момент. При этом далеко не все кинотеатры смогли поставить долгожданный релиз в сетку с понедельника. Предполагается, что они подключатся к показу фильма с четверга, что увеличит роспись еще на 300-350 кинотеатров.

«Как официальный прокатчик фильма Гая Ричи МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ, мы делаем максимум возможного, чтобы фильм зрители посмотрели на большом экране. Я думаю, все понимают, что ситуация с прокатом фильма во многих аспектах уникальная. Поэтому мы были готовы почти ко всему, но реальность всегда вносит свои коррективы. В итоге, за один предпраздничный день мы сделали роспись фильма на 1266 кинотеатров. Почти 13 тыс. показов с понедельника по среду, – делится данными Сычев, – Не буду скромничать, индустриально – это подвиг, за который в первую очередь спасибо нашим партнерам – кинотеатрам. Я думаю, мало кто вне сферы понимает, насколько сложно поставить релиз даже ожидаемого фильма во внерелизный день – понедельник, еще и в уже давно сверстанное перед праздниками расписание. Не могу не отметить наших букеров, которые сработали как слаженная и эффективная команда, и не просто не испугались «неподъемной» задачи, но подошли к ней креативно и с высокой самоотдачей. И, повторюсь, наши партнёрские отношения с кинотеатрами прошли проверку на прочность, и мы это очень ценим».

Отвечая на вопрос про ожидания от проката картины, он отметил, что на конечный результат влияет множество факторов: «Есть важные моменты, которые нужно уложить в «формулу ожидания». Первый день проката - понедельник после длинных выходных. Согласитесь, не очевидный день для похода в кино, даже на бесспорно ожидаемый фильм. Но, общими усилиями с кинотеатрами роспись у нас получилась довольно широкая. Прецедентов такого релиза не было, так что и пределов ожиданиям как будто бы нет. Хочется, чтобы каждый релиз нового фильма Гая Ричи собирал по миллиарду и выше. Поэтому давайте вместе следить за динамикой сборов».

Несмотря на всю «необычность» выпуска фильма, Сычев подчеркнул, что в «Вольге» подходят к нему как к любому большому релизу. Поэтому пусть и в слегка сжатые сроки, но к фильму подключаются все необходимые инструменты продвижения кинотеатрального проката.

Напомним, что первоначально картина была заявлена на 25 апреля, однако Министерство культуры не выдало проекту прокатное удостоверение на дату.

Фото: кадр из фильма МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ