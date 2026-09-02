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«Вольга» займется экранизацией бестселлера «Мой хулиган»

Автор: БК

2 сентября 2026

Фильм выйдет в прокат в июне 2028 года

Еще одной экранизацией young adult-бестселлера на рынке станет больше – кинокомпания «Вольга» объявила о том, что готовит фильм МОЙ ХУЛИГАН по одноименной книге Алены Черничной.

В центре повествования исходного произведения – молодой человек, который рискует не получить диплом и лишиться шанса продолжить учебу в Калифорнии. Чтобы сдать последний экзамен, Максим заключает сделку с девушкой, которую когда-то обидел: в обмен на ответы он соглашается притвориться парнем Олеси и помочь привлечь внимание мужчины ее мечты.

Отмечается, что тираж книги составляет около 200 тысяч экземпляров, а общий тираж произведений Черничной – более 500 тысяч. МОЙ ХУЛИГАН выйдет в прокат в июне 2028 года.

Напомним, что ранее «Вольга» также анонсировала полнометражную экранизацию романа Анны Джейн «Поклонник», релиз которой намечен на 2028 год.

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