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«Вольга» и Киностудия им. Горького подписали соглашение о сотрудничестве

Автор: Илья Кувшинов

24 июля 2025

Первым совместным релизом станет фильм «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа»

Кинопрокатная компания «Вольга» и Киностудия им. Горького заключили договор о долгосрочном сотрудничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дистрибьютора.

Первым совместным релизом станет семейная лента НОВЕЙШИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА В ГОРАХ КАВКАЗА – современное продолжение истории о двух школьниках по мотивам одноименной книги Владимира Аленикова. Режиссером проекта выступает Петр Тодоровский («Подслушано в Рыбинске»).

«Детское и семейное кино является ключевым элементом ДНК кинопрокатной компании "Вольга". Без преувеличения скажу, что мы активно и осознанно шли к этому амбициозному сотрудничеству с легендарной Киностудией Горького, которая 110 лет создает фильмы, формирующие киноиндустрию, задающие тренды и сохраняющие традиции», – заявил глава компании «Вольга» Сергей Ершов.

Съемки фильма начнутся в августе в Пятигорске, а в широкий российский прокат он выйдет в 2026 году.

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