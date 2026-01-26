top banner

«Приключения поросенка Фунтика» станут игровым фильмом

Автор: Илья Кувшинов

26 января 2026

Съемки начнутся уже этой весной

Продюсерский центр кинопрокатной компании «Вольга» и кинокомпания «КиноЦех» уже этой весной приступят к съемкам полнометражного семейного фильма под рабочим названием ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФУНТИКА по мотивам мультфильма «Приключения поросенка Фунтика».

Отмечается, что Фунтик в новой картине предстанет не в образе поросенка, а станет обычным мальчиком: причем, для поиска юного актера на главную роль создатели проекта объявили открытый всероссийский кастинг.

«Для нас это не просто экранизация известного всем мультфильма, а попытка заново переосмыслить героя для нового поколения, сохранив его доброту, наивность и внутреннюю силу. Фунтик – это архетип чистого и искреннего ребенка, который не боится быть собой и идти против несправедливости. И именно такой герой сегодня особенно нужен детской аудитории. Мы ищем того самого уникального Фунтика и сознательно выбрали формат открытого кастинга на главную роль, потому что нам нужен не «готовый актер», а ребенок с живой энергией и харизмой», – заявил генеральный продюсер «КиноЦеха» Андрей Липов.

«Мы активно участвуем в создании фильма на всех этапах производства, начиная со сценария, и с самого начала уделяем особое внимание тому, чтобы фильм был интересен и детям, и взрослым, сохраняя при этом дух всеми любимой оригинальной истории в современном формате», – добавила генеральный продюсер продюсерского центра «Вольги» Наталия Горина.

Фото: кадр из мультфильма «Приключения поросенка Фунтика»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22-25 января
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Возвращение в Сайлент Хилл» с отрывом вырывается в лидеры
Подробнее
Заявление БК по поводу пиратских сборов в российском прокате
Подробнее
Объявлены номинанты на антипремию «Золотая малина»
Подробнее
Касса четверга: «Возвращение в Сайлент Хилл» взяло серебро
Подробнее
Стали известны номинанты на премию «Оскар»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Возвращение в Сайлент Хилл» обогнал «Анчартед», а «Левша» – «Волчка»
Подробнее
Касса России: пиратские релизы попали в топ-5
Подробнее
Компания «НМГ Кинопрокат» представила постер и трейлер фильма «Первая»
Подробнее
Александр Жаров: «Раскрытие аудиторных показателей онлайна должно быть общеиндустриальным решением»
Подробнее
CSTB.PRO.MEDIA 2026 представил программу Дня оператора связи и фестиваля Promo Fest Pay TV
Подробнее
Объявлены даты проведения премии ТЭФИ 2026 года
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 19–25 января 2026 года
Подробнее
Минкультуры и Фонд кино создали онлайн-платформу для производства кинопроектов в России
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Левша»
Подробнее
Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2026» открыл аккредитацию
Подробнее
Кинофестиваль «Маяк» объявил даты проведения
Подробнее
Приквел «Игры престолов» попал в топ-3 лучших стартов на HBO Max
Подробнее
Okko эксклюзивно покажет Зимние Олимпийские игры 2026
Подробнее
Сообразили на троих: итоги «новогодней битвы»
Подробнее

Новости по теме

Сергей Некрасов покидает кинопрокатную компанию «Вольга»
Подробнее
Максим Острый стал руководителем PR-отдела компании «Вольга»
Подробнее
«Вольга» и Киностудия им. Горького подписали соглашение о сотрудничестве
Подробнее
«Министерство неджентльменских дел» удалось расписать на 1266 кинотеатров всего за один день
Подробнее
На Comic Con Russia Online 2020 пройдет презентация фильма «Кольская сверхглубокая»
Подробнее