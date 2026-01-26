«Приключения поросенка Фунтика» станут игровым фильмом

Съемки начнутся уже этой весной

Продюсерский центр кинопрокатной компании «Вольга» и кинокомпания «КиноЦех» уже этой весной приступят к съемкам полнометражного семейного фильма под рабочим названием ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФУНТИКА по мотивам мультфильма «Приключения поросенка Фунтика».

Отмечается, что Фунтик в новой картине предстанет не в образе поросенка, а станет обычным мальчиком: причем, для поиска юного актера на главную роль создатели проекта объявили открытый всероссийский кастинг.

«Для нас это не просто экранизация известного всем мультфильма, а попытка заново переосмыслить героя для нового поколения, сохранив его доброту, наивность и внутреннюю силу. Фунтик – это архетип чистого и искреннего ребенка, который не боится быть собой и идти против несправедливости. И именно такой герой сегодня особенно нужен детской аудитории. Мы ищем того самого уникального Фунтика и сознательно выбрали формат открытого кастинга на главную роль, потому что нам нужен не «готовый актер», а ребенок с живой энергией и харизмой», – заявил генеральный продюсер «КиноЦеха» Андрей Липов.

«Мы активно участвуем в создании фильма на всех этапах производства, начиная со сценария, и с самого начала уделяем особое внимание тому, чтобы фильм был интересен и детям, и взрослым, сохраняя при этом дух всеми любимой оригинальной истории в современном формате», – добавила генеральный продюсер продюсерского центра «Вольги» Наталия Горина.

Фото: кадр из мультфильма «Приключения поросенка Фунтика»