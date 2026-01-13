Сергей Некрасов покидает кинопрокатную компанию «Вольга»

В структуре продюсерского центра и дистрибьютора он занимал пост директора по закупкам

В кинопрокатной компании «Вольга» кадровые изменения – о своем уходе из компании сообщил Сергей Некрасов, занимавший в структуре продюсерского центра и дистрибьютора пост директора по закупкам.

«За прошедшие страшно сказать сколько лет мы с «Вольгой» прошли через огромное количество проектов, кинорынков, ивентов. Выпустили в прокат России и СНГ свыше 300 фильмов разных жанров. Это было замечательное время, но пришла пора двигаться дальше. Я максимально благодарен коллегам и партнерам за тот опыт, который мы вместе смогли обрести за минувшие годы. Уверен, что «Вольгу» ждет отличное будущее!», – подчеркнул он.

Некрасов проработал в «Вольге» более 15 лет. Во многом благодаря его усилиям компания обрела свой нынешний образ и статус одной из ключевых прокатных компаний на российском рынке, особенно в сегменте импортного контента.

«Мы создавали «Вольгу» фактически вместе с Сергеем, это история не просто компании, а настоящей дружбы. Так что «Вольга» и в будущем остается для Сергея домом, где ему всегда рады», – отметил глава кинокомпании Сергей Ершов.

Фото: пресс-служба СПбМКФ