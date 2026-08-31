Санкт-Петербургский питчинг дебютантов представил шорт-лист и экспертный состав

Общий призовой фонд составляет 1,5 млн рублей

Организаторы Санкт-Петербургского питчинга дебютантов, который пройдет 21 сентября в рамках СПбМКФ, представили программу и экспертный состав.



На участие в питчинге поступило 678 заявок из более чем 40 регионов России. Общий призовой фонд составляет 1,5 млн рублей – по 500 тыс рублей в каждой категории (полнометражные игровые фильмы, сериалы и проекты «в стадии завершения»). Средства предоставляются на съемку тизера или завершение проекта.

Помимо этого, в рамках образовательной программы питчинга, которая пройдет 20 сентября в лофт-пространстве «Старт-47», состоятся мастер-классы на актуальные для дебютантов темы.

Расписание питчинга:

12:00-13:45 – Питчинг проектов на стадии завершения

• БЕЛГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ, реж. Мария Савина, продюсеры Елена Дмитренко, Павел Гуревич, Анастасия Трубчевская

• ВЕЖЛИВЫЕ ЧУДЕСА, автор сценария Ксения Исмаилова

• ГАЛО, автор сценария Александра Мошкова при участии Влада Малахова, продюсер Максим Добромыслов

• КОГДА ВСЕ..., реж. Татьяна Жукова, продюсер Светлана Большакова

• СОВХОЗ, реж. Валерий Медоев, продюсеры Валерий Медоев, Андрей Сальников

• СУДБИЩЕНСКАЯ БИТВА, реж. Александр Брынцев, продюсеры Станислав Абакумов, Михаил Фефилов

• СУПЕРПАПА, реж. Кирилл Логинов, продюсер Георгий Перадзе

Экспертная комиссия:

• Константин Владимиров (председатель), коммерческий директор «Медиа-Телеком»

• Роман Исаев, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров, генеральный директор Comscore Россия/СНГ, основатель и руководитель кинопрокатных компаний АВК’PRO / RSP

• Игорь Шибанов, генеральный директор компании «Люкс синема» и телеканала «СуперГерои», продюсер кино и ТВ

• Вадим Потапов, заместитель генерального директора Фонда «Кинопрайм»

• Александр Бабаян, ответственный секретарь Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов России, продюсер кинофестиваля «Сделано в Санкт-Петербурге», продюсер, кинопрокатчик

• Юлия Шувалова, руководитель Проектного офиса по продвижению Дальнего Востока и Арктики АНО «Национальные приоритеты»

14:00-15:45 – Питчинг сериалов

• «30-й маршрут», автор сценария Герман Лепехин

• «Варвара», автор сценария Сергей Мирончик

• «Из грязи в князи», автор сценария Илья Емелин

• «На златом крыльце», автор сценария Анастасия Никонова

• «П.Ш.», автор сценария Вадим Васильцов, креативный продюсер Индар Джендубаев

• «Русская подача», авторы сценария Денис Бреус, Руслан Дмитриев

• «Тот самый Сони Пшеницыной», автор сценария и режиссер Вика Дёгтева, продюсер Алексей Камынин

Экспертная комиссия:

• Антон Смирнов (председатель), генеральный директор компании «Гамма»

• Олег Богатов, креативный продюсер кино и сериалов, руководитель «Лиги кино»

• Елизавета Елистратова, генеральный продюсер «РоЕЛ Фильм»

• Игорь Марин, креативный продюсер компании «Леан-М»

• Светослав Жаданов, директор по коммуникациям «Триикс Медиа»

• Александр Шебанов, креативный продюсер VK Видео

• Анастасия Шипулина, генеральный директор «Хит Фильм Продакшн»

16:00-17:45 – Питчинг полнометражных игровых проектов

• БЕЗ ФИЛЬТРОВ, автор сценария и реж. Олеся Алейникова

• ГРУМАНЛАНЫ, автор сценария Михаил Павлов

• НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ, автор сценария Дарья Овсянникова

• ОТДАТЬСЯ ТЕЧЕНИЮ, автор сценария и реж. Ксения Охапкина

• ПУЛЬСАЦИЯ, автор сценария и реж. Александра Жукова

• СИНЯЯ ПТИЦА, авторы сценария Дарина Куликова, Алика Юнг, Дмитрий Колосов, реж. Алика Юнг, продюсер Иван Заболотский

• УРАЛЬСКАЯ УФОЛОГИЯ, авторы сценария Владислав Емелин, Евгений Архипов, Герман Томашук, реж. Владислав Емелин, продюсер Милена Огоновская

Экспертная комиссия:

• Дмитрий Давиденко (председатель), генеральный директор АО «Ленфильм»

• Мария Анипченко, главный редактор киностудии «Лендок»

• Александр Архипов, главный редактор «СТВ»

• Алеся Волкова, генеральный директор АНО «Автор»

• Полина Ильина, академический руководитель Института кино НИУ ВШЭ, сооснователь кинокомпании VISION MEDIA POSTPRODUCTION

• Елена Капура, директор Академии «АртМастерс»

• Нина Ромодановская, главный редактор портала «ПрофиСинема»

• Георгий Шабанов, продюсер и коммерческий директор онлайн-кинотеатра Start, генеральный директор All Media Company