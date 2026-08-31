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Санкт-Петербургский питчинг дебютантов представил шорт-лист и экспертный состав

Автор: БК

31 августа 2026

Общий призовой фонд составляет 1,5 млн рублей

Организаторы Санкт-Петербургского питчинга дебютантов, который пройдет 21 сентября в рамках СПбМКФ, представили программу и экспертный состав.
 
На участие в питчинге поступило 678 заявок из более чем 40 регионов России. Общий призовой фонд составляет 1,5 млн рублей – по 500 тыс рублей в каждой категории (полнометражные игровые фильмы, сериалы и проекты «в стадии завершения»). Средства предоставляются на съемку тизера или завершение проекта. 

Помимо этого, в рамках образовательной программы питчинга, которая пройдет 20 сентября в лофт-пространстве «Старт-47», состоятся мастер-классы на актуальные для дебютантов темы.

Расписание питчинга:
12:00-13:45 – Питчинг проектов на стадии завершения
БЕЛГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ, реж. Мария Савина, продюсеры Елена Дмитренко, Павел Гуревич, Анастасия Трубчевская
ВЕЖЛИВЫЕ ЧУДЕСА, автор сценария Ксения Исмаилова
ГАЛО, автор сценария Александра Мошкова при участии Влада Малахова, продюсер Максим Добромыслов
КОГДА ВСЕ..., реж. Татьяна Жукова, продюсер Светлана Большакова
СОВХОЗ, реж. Валерий Медоев, продюсеры Валерий Медоев, Андрей Сальников
СУДБИЩЕНСКАЯ БИТВА, реж. Александр Брынцев, продюсеры Станислав Абакумов, Михаил Фефилов
СУПЕРПАПА, реж. Кирилл Логинов, продюсер Георгий Перадзе

Экспертная комиссия:
• Константин Владимиров (председатель), коммерческий директор «Медиа-Телеком»
• Роман Исаев, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров, генеральный директор Comscore Россия/СНГ, основатель и руководитель кинопрокатных компаний АВК’PRO / RSP
• Игорь Шибанов, генеральный директор компании «Люкс синема» и телеканала «СуперГерои», продюсер кино и ТВ
• Вадим Потапов, заместитель генерального директора Фонда «Кинопрайм»
• Александр Бабаян, ответственный секретарь Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов России, продюсер кинофестиваля «Сделано в Санкт-Петербурге», продюсер, кинопрокатчик
• Юлия Шувалова, руководитель Проектного офиса по продвижению Дальнего Востока и Арктики АНО «Национальные приоритеты»

14:00-15:45 – Питчинг сериалов
• «30-й маршрут», автор сценария Герман Лепехин
• «Варвара», автор сценария Сергей Мирончик
• «Из грязи в князи», автор сценария Илья Емелин
• «На златом крыльце», автор сценария Анастасия Никонова
• «П.Ш.», автор сценария Вадим Васильцов, креативный продюсер Индар Джендубаев
• «Русская подача», авторы сценария Денис Бреус, Руслан Дмитриев
• «Тот самый Сони Пшеницыной», автор сценария и режиссер Вика Дёгтева, продюсер Алексей Камынин

Экспертная комиссия:
• Антон Смирнов (председатель), генеральный директор компании «Гамма»
• Олег Богатов, креативный продюсер кино и сериалов, руководитель «Лиги кино»
• Елизавета Елистратова, генеральный продюсер «РоЕЛ Фильм»
• Игорь Марин, креативный продюсер компании «Леан-М»
• Светослав Жаданов, директор по коммуникациям «Триикс Медиа»
• Александр Шебанов, креативный продюсер VK Видео
• Анастасия Шипулина, генеральный директор «Хит Фильм Продакшн»

16:00-17:45 – Питчинг полнометражных игровых проектов
БЕЗ ФИЛЬТРОВ, автор сценария и реж. Олеся Алейникова
ГРУМАНЛАНЫ, автор сценария Михаил Павлов
НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ, автор сценария Дарья Овсянникова
ОТДАТЬСЯ ТЕЧЕНИЮ, автор сценария и реж. Ксения Охапкина
ПУЛЬСАЦИЯ, автор сценария и реж. Александра Жукова
СИНЯЯ ПТИЦА, авторы сценария Дарина Куликова, Алика Юнг, Дмитрий Колосов, реж. Алика Юнг, продюсер Иван Заболотский
УРАЛЬСКАЯ УФОЛОГИЯ, авторы сценария Владислав Емелин, Евгений Архипов, Герман Томашук, реж. Владислав Емелин, продюсер Милена Огоновская

Экспертная комиссия:
• Дмитрий Давиденко (председатель), генеральный директор АО «Ленфильм»
• Мария Анипченко, главный редактор киностудии «Лендок»
• Александр Архипов, главный редактор «СТВ»
• Алеся Волкова, генеральный директор АНО «Автор»
• Полина Ильина, академический руководитель Института кино НИУ ВШЭ, сооснователь кинокомпании VISION MEDIA POSTPRODUCTION
• Елена Капура, директор Академии «АртМастерс»
• Нина Ромодановская, главный редактор портала «ПрофиСинема»
• Георгий Шабанов, продюсер и коммерческий директор онлайн-кинотеатра Start, генеральный директор All Media Company

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