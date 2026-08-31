Санкт-Петербургский питчинг дебютантов представил шорт-лист и экспертный состав
Общий призовой фонд составляет 1,5 млн рублей
Организаторы Санкт-Петербургского питчинга дебютантов, который пройдет 21 сентября в рамках СПбМКФ, представили программу и экспертный состав.
На участие в питчинге поступило 678 заявок из более чем 40 регионов России. Общий призовой фонд составляет 1,5 млн рублей – по 500 тыс рублей в каждой категории (полнометражные игровые фильмы, сериалы и проекты «в стадии завершения»). Средства предоставляются на съемку тизера или завершение проекта.
Помимо этого, в рамках образовательной программы питчинга, которая пройдет 20 сентября в лофт-пространстве «Старт-47», состоятся мастер-классы на актуальные для дебютантов темы.
Расписание питчинга:
12:00-13:45 – Питчинг проектов на стадии завершения
• БЕЛГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ, реж. Мария Савина, продюсеры Елена Дмитренко, Павел Гуревич, Анастасия Трубчевская
• ВЕЖЛИВЫЕ ЧУДЕСА, автор сценария Ксения Исмаилова
• ГАЛО, автор сценария Александра Мошкова при участии Влада Малахова, продюсер Максим Добромыслов
• КОГДА ВСЕ..., реж. Татьяна Жукова, продюсер Светлана Большакова
• СОВХОЗ, реж. Валерий Медоев, продюсеры Валерий Медоев, Андрей Сальников
• СУДБИЩЕНСКАЯ БИТВА, реж. Александр Брынцев, продюсеры Станислав Абакумов, Михаил Фефилов
• СУПЕРПАПА, реж. Кирилл Логинов, продюсер Георгий Перадзе
Экспертная комиссия:
• Константин Владимиров (председатель), коммерческий директор «Медиа-Телеком»
• Роман Исаев, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров, генеральный директор Comscore Россия/СНГ, основатель и руководитель кинопрокатных компаний АВК’PRO / RSP
• Игорь Шибанов, генеральный директор компании «Люкс синема» и телеканала «СуперГерои», продюсер кино и ТВ
• Вадим Потапов, заместитель генерального директора Фонда «Кинопрайм»
• Александр Бабаян, ответственный секретарь Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов России, продюсер кинофестиваля «Сделано в Санкт-Петербурге», продюсер, кинопрокатчик
• Юлия Шувалова, руководитель Проектного офиса по продвижению Дальнего Востока и Арктики АНО «Национальные приоритеты»
14:00-15:45 – Питчинг сериалов
• «30-й маршрут», автор сценария Герман Лепехин
• «Варвара», автор сценария Сергей Мирончик
• «Из грязи в князи», автор сценария Илья Емелин
• «На златом крыльце», автор сценария Анастасия Никонова
• «П.Ш.», автор сценария Вадим Васильцов, креативный продюсер Индар Джендубаев
• «Русская подача», авторы сценария Денис Бреус, Руслан Дмитриев
• «Тот самый Сони Пшеницыной», автор сценария и режиссер Вика Дёгтева, продюсер Алексей Камынин
Экспертная комиссия:
• Антон Смирнов (председатель), генеральный директор компании «Гамма»
• Олег Богатов, креативный продюсер кино и сериалов, руководитель «Лиги кино»
• Елизавета Елистратова, генеральный продюсер «РоЕЛ Фильм»
• Игорь Марин, креативный продюсер компании «Леан-М»
• Светослав Жаданов, директор по коммуникациям «Триикс Медиа»
• Александр Шебанов, креативный продюсер VK Видео
• Анастасия Шипулина, генеральный директор «Хит Фильм Продакшн»
16:00-17:45 – Питчинг полнометражных игровых проектов
• БЕЗ ФИЛЬТРОВ, автор сценария и реж. Олеся Алейникова
• ГРУМАНЛАНЫ, автор сценария Михаил Павлов
• НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ, автор сценария Дарья Овсянникова
• ОТДАТЬСЯ ТЕЧЕНИЮ, автор сценария и реж. Ксения Охапкина
• ПУЛЬСАЦИЯ, автор сценария и реж. Александра Жукова
• СИНЯЯ ПТИЦА, авторы сценария Дарина Куликова, Алика Юнг, Дмитрий Колосов, реж. Алика Юнг, продюсер Иван Заболотский
• УРАЛЬСКАЯ УФОЛОГИЯ, авторы сценария Владислав Емелин, Евгений Архипов, Герман Томашук, реж. Владислав Емелин, продюсер Милена Огоновская
Экспертная комиссия:
• Дмитрий Давиденко (председатель), генеральный директор АО «Ленфильм»
• Мария Анипченко, главный редактор киностудии «Лендок»
• Александр Архипов, главный редактор «СТВ»
• Алеся Волкова, генеральный директор АНО «Автор»
• Полина Ильина, академический руководитель Института кино НИУ ВШЭ, сооснователь кинокомпании VISION MEDIA POSTPRODUCTION
• Елена Капура, директор Академии «АртМастерс»
• Нина Ромодановская, главный редактор портала «ПрофиСинема»
• Георгий Шабанов, продюсер и коммерческий директор онлайн-кинотеатра Start, генеральный директор All Media Company