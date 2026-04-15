Стала известна программа и экспертный совет Московского питчинга дебютантов
Он пройдет 16 и 17 апреля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь»
Организаторы Московского питчинга дебютантов, который пройдет 16 и 17 апреля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в рамках ММКФ, представили программу и экспертный состав.
Помимо традиционных питчингов документальных проектов, микродрам, полнометражных фильмов и проектов «в стадии завершения» гостей ждут две дискуссии о будущем кино в контексте развития искусственного интеллекта и о перспективах микродрам в России.
Питчинги проходят в закрытом формате по аккредитации, открытые мероприятия доступны по регистрации. Также для всех желающих будет организована онлайн-трансляция.
Расписание Питчинга дебютантов
16 апреля
• 12:00–13:45 – Питчинг документальных проектов
• 14:15–15:15 – Дискуссионная сессия «Кто будет создавать кино завтра? Диалог продюсеров и AI-авторов»
— Модератор: основатель конкурса AI-фильмов MyFilm48, медиапродюсер, директор направления «Креативные индустрии» АЛРИИ Павел Перегудов
— Продюсер, управляющий партнер «Versus Pictures» и «ID Production» Екатерина Кононенко
— Генеральный продюсер «Gonzo Film» и «Ai Media» Иван Голомовзюк
— Продюсер, CEO Red Pepper Film, продюсер проектов Ивана Соснина Яна Шмайлова
— Кинорежиссер, медиа-художник, победитель первого сезона MyFilm48 Дима Терем
— AI-режиссер, многократный победитель MyFilm48 Екатерина Кравцова
— Руководитель кластера медиатехнологий «Московского инновационного кластера» Ольга Сиротенко
• 15:45–17:30 – Питчинг проектов «в стадии завершения»
17 апреля
• 11:00–12:00 – Дискуссионная сессия «Микродрамы в России: новая реальность или временный тренд?»
— Модератор: писатель, сценарист Александр Цыпкин
— Основатель платформы микродрам «Кинолента» Владимир Сивов
— Креативный продюсер VK Видео Александр Шебанов
— Главный редактор АНО «ИРИ» Татьяна Матвеева
— Лидер направления мини-драм онлайн-кинотеатра «Иви» Татьяна Науменко
— Руководитель продюсерского центра «Контент Мастерс» Анастасия Курская
— Руководитель инновационных проектов НМГ Ася Шалимова
• 12:15–14:00 – Питчинг микродрам
• 14:15–16:00 – Питчинг полнометражных игровых проектов
Экспертный совет Питчинга
Питчинг микродрам
• Сопредседатель АПКИТ, член Правительственного совета по развитию отечественного кинематографии, генеральный директор «Cosmos Film», директор Института кино НИУ ВШЭ Александр Акопов (председатель)
• Кинообозреватель, программный директор фестивалей Original+ и Original+DOC Сусанна Альперина
• Актер, режиссер, сценарист, продюсер Александр Карпиловский
• Главный редактор АНО «ИРИ» Татьяна Матвеева
• Основатель платформы микродрам «Кинолента» Владимир Сивов
• Креативный продюсер «VK Видео» Александр Шебанов
• Писатель, сценарист Александр Цыпкин
Питчинг полнометражных игровых проектов
• Генеральный директор кинокомпании «СТВ» Сергей Сельянов (председатель)
• Программный директор ММКФ, главный редактор «Фильм Про», ведущий «Индустрии кино» Иван Кудрявцев
• Заместитель генерального директора «Москино» Евгения Подобреевская
• Продюсер, коммерческий директор онлайн-кинотеатра START, генеральный директор All Media Company Георгий Шабанов
• Режиссер, актриса Стася Толстая
• Продюсер Максим Королев
• Генеральный директор АНО «Автор» Алеся Волкова
• Режиссер, продюсер Андрей Богатырев
• Академический руководитель Института кино НИУ ВШЭ, сооснователь VISION MEDIA POSTPRODUCTION Полина Ильина
Питчинг документального кино
• Куратор документальной программы ММКФ Сергей Мирошниченко (председатель)
• Редактор АНО «ИРИ» Антон Алфимов
• Продюсер документального кино платформы START Алексей Боков
• Директор по развитию АО «Свердловская киностудия», вице-президент Гильдии неигрового кино и телевидения РФ, основатель кинокомпании «Первое кино» Евгений Григорьев
• Телеведущий, продюсер, автор документальных фильмов Валдис Пельш
• Генеральный директор киностудии «Лендок» Алексей Тельнов
• Руководитель дирекции документальных программ ВГТРК, начальник службы документальных фильмов телеканала «Россия» Мария Филькенштейн
Питчинг проектов «в стадии завершения»
• Председатель совета директоров «Союзмультфильм», генеральный директор Киностудии им. Горького Юлиана Слащева (председатель)
• Киновед, куратор программ фестивалей «Горький фест» и «Окно в Европу» Андрей Апостолов
• Руководитель международного отдела ЦПШ Николай Златопольский
• Член отборочной комиссии ММКФ, руководитель отдела НИИКК ВГИК Нина Кочеляева
• Главный редактор «БК Медиа» Вероника Скурихина
• Медиапродюсер, директор направления «Креативные индустрии» АЛРИИ, основатель MyFilm48 Павел Перегудов
• Заместитель исполнительного директора Фонда «Кинопрайм» Вадим Потапов
• Продюсер, генеральный директор «Дальневосточной кинопремии», советник ректора ДВФУ Муслим Товбулатов
• Руководитель проектного офиса по продвижению Дальнего Востока и Арктики АНО «Национальные приоритеты» Юлия Шувалова