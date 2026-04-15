Стала известна программа и экспертный совет Московского питчинга дебютантов

Организаторы Московского питчинга дебютантов, который пройдет 16 и 17 апреля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в рамках ММКФ, представили программу и экспертный состав.

Помимо традиционных питчингов документальных проектов, микродрам, полнометражных фильмов и проектов «в стадии завершения» гостей ждут две дискуссии о будущем кино в контексте развития искусственного интеллекта и о перспективах микродрам в России.

Питчинги проходят в закрытом формате по аккредитации, открытые мероприятия доступны по регистрации. Также для всех желающих будет организована онлайн-трансляция.

Расписание Питчинга дебютантов

16 апреля

• 12:00–13:45 – Питчинг документальных проектов

• 14:15–15:15 – Дискуссионная сессия «Кто будет создавать кино завтра? Диалог продюсеров и AI-авторов»

— Модератор: основатель конкурса AI-фильмов MyFilm48, медиапродюсер, директор направления «Креативные индустрии» АЛРИИ Павел Перегудов

— Продюсер, управляющий партнер «Versus Pictures» и «ID Production» Екатерина Кононенко

— Генеральный продюсер «Gonzo Film» и «Ai Media» Иван Голомовзюк

— Продюсер, CEO Red Pepper Film, продюсер проектов Ивана Соснина Яна Шмайлова

— Кинорежиссер, медиа-художник, победитель первого сезона MyFilm48 Дима Терем

— AI-режиссер, многократный победитель MyFilm48 Екатерина Кравцова

— Руководитель кластера медиатехнологий «Московского инновационного кластера» Ольга Сиротенко

• 15:45–17:30 – Питчинг проектов «в стадии завершения»

17 апреля

• 11:00–12:00 – Дискуссионная сессия «Микродрамы в России: новая реальность или временный тренд?»

— Модератор: писатель, сценарист Александр Цыпкин

— Основатель платформы микродрам «Кинолента» Владимир Сивов

— Креативный продюсер VK Видео Александр Шебанов

— Главный редактор АНО «ИРИ» Татьяна Матвеева

— Лидер направления мини-драм онлайн-кинотеатра «Иви» Татьяна Науменко

— Руководитель продюсерского центра «Контент Мастерс» Анастасия Курская

— Руководитель инновационных проектов НМГ Ася Шалимова

• 12:15–14:00 – Питчинг микродрам

• 14:15–16:00 – Питчинг полнометражных игровых проектов

Экспертный совет Питчинга

Питчинг микродрам

• Сопредседатель АПКИТ, член Правительственного совета по развитию отечественного кинематографии, генеральный директор «Cosmos Film», директор Института кино НИУ ВШЭ Александр Акопов (председатель)

• Кинообозреватель, программный директор фестивалей Original+ и Original+DOC Сусанна Альперина

• Актер, режиссер, сценарист, продюсер Александр Карпиловский

• Главный редактор АНО «ИРИ» Татьяна Матвеева

• Основатель платформы микродрам «Кинолента» Владимир Сивов

• Креативный продюсер «VK Видео» Александр Шебанов

• Писатель, сценарист Александр Цыпкин

Питчинг полнометражных игровых проектов

• Генеральный директор кинокомпании «СТВ» Сергей Сельянов (председатель)

• Программный директор ММКФ, главный редактор «Фильм Про», ведущий «Индустрии кино» Иван Кудрявцев

• Заместитель генерального директора «Москино» Евгения Подобреевская

• Продюсер, коммерческий директор онлайн-кинотеатра START, генеральный директор All Media Company Георгий Шабанов

• Режиссер, актриса Стася Толстая

• Продюсер Максим Королев

• Генеральный директор АНО «Автор» Алеся Волкова

• Режиссер, продюсер Андрей Богатырев

• Академический руководитель Института кино НИУ ВШЭ, сооснователь VISION MEDIA POSTPRODUCTION Полина Ильина

Питчинг документального кино

• Куратор документальной программы ММКФ Сергей Мирошниченко (председатель)

• Редактор АНО «ИРИ» Антон Алфимов

• Продюсер документального кино платформы START Алексей Боков

• Директор по развитию АО «Свердловская киностудия», вице-президент Гильдии неигрового кино и телевидения РФ, основатель кинокомпании «Первое кино» Евгений Григорьев

• Телеведущий, продюсер, автор документальных фильмов Валдис Пельш

• Генеральный директор киностудии «Лендок» Алексей Тельнов

• Руководитель дирекции документальных программ ВГТРК, начальник службы документальных фильмов телеканала «Россия» Мария Филькенштейн

Питчинг проектов «в стадии завершения»

• Председатель совета директоров «Союзмультфильм», генеральный директор Киностудии им. Горького Юлиана Слащева (председатель)

• Киновед, куратор программ фестивалей «Горький фест» и «Окно в Европу» Андрей Апостолов

• Руководитель международного отдела ЦПШ Николай Златопольский

• Член отборочной комиссии ММКФ, руководитель отдела НИИКК ВГИК Нина Кочеляева

• Главный редактор «БК Медиа» Вероника Скурихина

• Медиапродюсер, директор направления «Креативные индустрии» АЛРИИ, основатель MyFilm48 Павел Перегудов

• Заместитель исполнительного директора Фонда «Кинопрайм» Вадим Потапов

• Продюсер, генеральный директор «Дальневосточной кинопремии», советник ректора ДВФУ Муслим Товбулатов

• Руководитель проектного офиса по продвижению Дальнего Востока и Арктики АНО «Национальные приоритеты» Юлия Шувалова