ММКФ отрицает подписание документов о вручении почетной награды Александру Сокурову

По словам режиссера, он получил официальное письмо от фестиваля 30 марта

Представители Московского международного кинофестиваля отрицают, что режиссер Александр Сокуров должен был получить награду «За вклад в мировой кинематограф». Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу смотра.

«В этом году никаких решений, принятых Организационным комитетом и дирекцией ММКФ о вручении специального приза «За вклад в мировой кинематограф», не было, и потому никаких бумаг, связанных с этим, Никита Михалков не подписывал», – подчеркнули там.

По словам самого Сокурова, 30 марта он получил официальное письмо от Михалкова с сообщением о решении ММКФ присудить ему приз «За вклад в мировой кинематограф», а накануне премьеры документальной ленты ЗАПИСНАЯ КНИЖКА РЕЖИССЕРА узнал, что вручение премии отменяется.

Напомним, что о письме с присуждением награды в середине апреля также сообщала режиссер и кинокритик Любовь Аркус.

