ММКФ отрицает подписание документов о вручении почетной награды Александру Сокурову

Автор: БК

25 апреля 2026

По словам режиссера, он получил официальное письмо от фестиваля 30 марта

Представители Московского международного кинофестиваля отрицают, что режиссер Александр Сокуров должен был получить награду «За вклад в мировой кинематограф». Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу смотра.

«В этом году никаких решений, принятых Организационным комитетом и дирекцией ММКФ о вручении специального приза «За вклад в мировой кинематограф», не было, и потому никаких бумаг, связанных с этим, Никита Михалков не подписывал», – подчеркнули там.

По словам самого Сокурова, 30 марта он получил официальное письмо от Михалкова с сообщением о решении ММКФ присудить ему приз «За вклад в мировой кинематограф», а накануне премьеры документальной ленты ЗАПИСНАЯ КНИЖКА РЕЖИССЕРА узнал, что вручение премии отменяется.

Напомним, что о письме с присуждением награды в середине апреля также сообщала режиссер и кинокритик Любовь Аркус.

Фото: соцсети фестиваля

