Предпродажи уикенда: «Ангелы Ладоги» уступили «Воздуху»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим военную драму АНГЕЛЫ ЛАДОГИ (CP), семейный проект ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА (AK), комедию РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ (VLG) и триллер КОММЕРСАНТ (NKI).
Военный экшн АНГЕЛЫ ЛАДОГИ предварительно заработал 3,14 млн рублей. Новинка уступила недавним крупным военным проектам В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ (9 млн рублей, стартовые сборы – 235,4 млн) и АВГУСТ (8,7 млн рублей, стартовые сборы – 252,1 млн), а также ленте ВОЗДУХ (3,98 млн рублей, стартовые сборы – 140,2 млн). В то же время позади были оставлены фильмы ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (2,7 млн рублей, стартовые сборы – 160,8 млн). и ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ (1,96 млн рублей, стартовые сборы – 108,2 млн).
Фильм
Уровень предпродаж
|В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ
|9,077
|АВГУСТ
|8,709
|ВОЗДУХ
|3,982
|АНГЕЛЫ ЛАДОГИ
|3,142
|ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
|2,743
|ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ
|1,964
Криминальная драма КОММЕРСАНТ предварительно собрала 1,22 млн рублей. Новинка не дотянулась до триллера ВНИЗ (1,76 млн рублей, стартовые сборы – 47,5 млн), но зато оставила позади множество других референсов: НАЧАТЬ СНАЧАЛА (672 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,8 млн), КЕНТАВР (569 тысяч рублей, стартовые сборы – 36,8 млн), ДЫХАНИЕ (562,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 30,2 млн) и ПО-МУЖСКИ (258,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 14 млн).
Фильм
Уровень предпродаж
|ВНИЗ
|1,759
|КОММЕРСАНТ
|1,216
|НАЧАТЬ СНАЧАЛА
|0,672
|КЕНТАВР
|0,569
|ДЫХАНИЕ
|0,562
|ПО-МУЖСКИ
|0,258
С результатом 691,2 тысячи рублей предварительно стартует семейный проект ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА. Новинка уступила прошлогоднему аналогу ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ (1,59 млн рублей, стартовые сборы – 58,2 млн), но в то же время опередила фильмы из франшизы про Ивана Семенова, БОЛЬШОЙ ПОХОД (683,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 27,3 млн) и ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (663,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 37,5 млн).
Фильм
Уровень предпродаж
|ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ
|1,593
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА
|0,691
|ИВАН СЕМЕНОВ. БОЛЬШОЙ ПОХОД
|0,683
|ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
|0,663
Комедия РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ предварительно заработала 349,2 тысячи рублей. Новинка уступила картинам НЕПОСЛУШНИКИ (839,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 57,7 млн) и МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (380,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 32,2 млн), но опередила ромкомы ТАЙНЫЙ САНТА (278,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 31,8 млн), КОЛБАСА (201,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 14,8 млн), БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ (234,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,8 млн), КУЛЬТУРНАЯ КОМЕДИЯ (137,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 16,6 млн) и КЛЕВЫЙ УLOVE (115,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 14 млн).
Фильм
Уровень предпродаж
|НЕПОСЛУШНИКИ
|839,7
|МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
|380,8
|РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ
|349,2
|ТАЙНЫЙ САНТА
|278,9
|КОЛБАСА
|201,8
|БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ
|234,6
|КУЛЬТУРНАЯ КОМЕДИЯ
|137,6
|КЛЕВЫЙ УLOVE
|115,9
Фото: кадр из фильма АНГЕЛЫ ЛАДОГИ
Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram
22.04.2026 Автор: Никита Никитин