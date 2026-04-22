Предпродажи уикенда: «Ангелы Ладоги» уступили «Воздуху»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим военную драму АНГЕЛЫ ЛАДОГИ (CP), семейный проект ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА (AK), комедию РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ (VLG) и триллер КОММЕРСАНТ (NKI).

Военный экшн АНГЕЛЫ ЛАДОГИ предварительно заработал 3,14 млн рублей. Новинка уступила недавним крупным военным проектам В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ (9 млн рублей, стартовые сборы – 235,4 млн) и АВГУСТ (8,7 млн рублей, стартовые сборы – 252,1 млн), а также ленте ВОЗДУХ (3,98 млн рублей, стартовые сборы – 140,2 млн). В то же время позади были оставлены фильмы ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (2,7 млн рублей, стартовые сборы – 160,8 млн). и ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ (1,96 млн рублей, стартовые сборы – 108,2 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ 9,077 АВГУСТ 8,709 ВОЗДУХ 3,982 АНГЕЛЫ ЛАДОГИ 3,142 ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 2,743 ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ 1,964

Криминальная драма КОММЕРСАНТ предварительно собрала 1,22 млн рублей. Новинка не дотянулась до триллера ВНИЗ (1,76 млн рублей, стартовые сборы – 47,5 млн), но зато оставила позади множество других референсов: НАЧАТЬ СНАЧАЛА (672 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,8 млн), КЕНТАВР (569 тысяч рублей, стартовые сборы – 36,8 млн), ДЫХАНИЕ (562,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 30,2 млн) и ПО-МУЖСКИ (258,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 14 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ВНИЗ 1,759 КОММЕРСАНТ 1,216 НАЧАТЬ СНАЧАЛА 0,672 КЕНТАВР 0,569 ДЫХАНИЕ 0,562 ПО-МУЖСКИ 0,258

С результатом 691,2 тысячи рублей предварительно стартует семейный проект ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА. Новинка уступила прошлогоднему аналогу ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ (1,59 млн рублей, стартовые сборы – 58,2 млн), но в то же время опередила фильмы из франшизы про Ивана Семенова, БОЛЬШОЙ ПОХОД (683,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 27,3 млн) и ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (663,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 37,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ 1,593 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА 0,691 ИВАН СЕМЕНОВ. БОЛЬШОЙ ПОХОД 0,683 ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 0,663

Комедия РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ предварительно заработала 349,2 тысячи рублей. Новинка уступила картинам НЕПОСЛУШНИКИ (839,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 57,7 млн) и МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (380,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 32,2 млн), но опередила ромкомы ТАЙНЫЙ САНТА (278,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 31,8 млн), КОЛБАСА (201,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 14,8 млн), БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ (234,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,8 млн), КУЛЬТУРНАЯ КОМЕДИЯ (137,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 16,6 млн) и КЛЕВЫЙ УLOVE (115,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 14 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) НЕПОСЛУШНИКИ 839,7 МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК 380,8 РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ 349,2 ТАЙНЫЙ САНТА 278,9 КОЛБАСА 201,8 БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ 234,6 КУЛЬТУРНАЯ КОМЕДИЯ 137,6 КЛЕВЫЙ УLOVE 115,9

Фото: кадр из фильма АНГЕЛЫ ЛАДОГИ

22.04.2026 Автор: Никита Никитин