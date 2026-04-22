Предпродажи уикенда: «Ангелы Ладоги» уступили «Воздуху»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим военную драму АНГЕЛЫ ЛАДОГИ (CP), семейный проект ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА (AK), комедию РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ (VLG) и триллер КОММЕРСАНТ (NKI). 

Военный экшн АНГЕЛЫ ЛАДОГИ предварительно заработал 3,14 млн рублей. Новинка уступила недавним крупным военным проектам В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ (9 млн рублей, стартовые сборы – 235,4 млн) и АВГУСТ (8,7 млн рублей, стартовые сборы – 252,1 млн), а также ленте ВОЗДУХ (3,98 млн рублей, стартовые сборы – 140,2 млн). В то же время позади были оставлены фильмы ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (2,7 млн  рублей, стартовые сборы – 160,8 млн). и ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ (1,96 млн рублей, стартовые сборы – 108,2 млн).

Фильм

Уровень предпродаж
(млн рублей)
В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ 9,077
АВГУСТ 8,709
ВОЗДУХ 3,982
АНГЕЛЫ ЛАДОГИ 3,142
ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 2,743
ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ 1,964

Криминальная драма КОММЕРСАНТ предварительно собрала 1,22 млн рублей. Новинка не дотянулась до триллера ВНИЗ (1,76 млн рублей, стартовые сборы – 47,5 млн), но зато оставила позади множество других референсов: НАЧАТЬ СНАЧАЛА (672 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,8 млн), КЕНТАВР (569 тысяч рублей, стартовые сборы – 36,8 млн), ДЫХАНИЕ (562,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 30,2 млн) и ПО-МУЖСКИ (258,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 14 млн). 

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
ВНИЗ 1,759
КОММЕРСАНТ 1,216
НАЧАТЬ СНАЧАЛА 0,672
КЕНТАВР 0,569
ДЫХАНИЕ 0,562
ПО-МУЖСКИ 0,258

С результатом 691,2 тысячи рублей предварительно стартует семейный проект ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА. Новинка уступила прошлогоднему аналогу ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ (1,59 млн рублей, стартовые сборы – 58,2 млн), но в то же время опередила фильмы из франшизы про Ивана Семенова, БОЛЬШОЙ ПОХОД  (683,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 27,3 млн) и ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ  (663,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 37,5 млн). 

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ 1,593
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА 0,691
ИВАН СЕМЕНОВ. БОЛЬШОЙ ПОХОД 0,683
ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 0,663

Комедия РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ предварительно заработала 349,2 тысячи рублей. Новинка уступила картинам НЕПОСЛУШНИКИ (839,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 57,7 млн) и МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (380,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 32,2 млн), но опередила ромкомы ТАЙНЫЙ САНТА (278,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 31,8 млн), КОЛБАСА (201,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 14,8 млн), БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ (234,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,8 млн), КУЛЬТУРНАЯ КОМЕДИЯ (137,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 16,6 млн) и КЛЕВЫЙ УLOVE (115,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 14 млн). 

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
НЕПОСЛУШНИКИ 839,7
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК 380,8
РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ 349,2
ТАЙНЫЙ САНТА 278,9
КОЛБАСА 201,8
БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ 234,6
КУЛЬТУРНАЯ КОМЕДИЯ 137,6
КЛЕВЫЙ УLOVE 115,9

Фото: кадр из фильма АНГЕЛЫ ЛАДОГИ

22.04.2026 Автор: Никита Никитин

Самое читаемое

Обзор новинок проката на уикенде 23–26 апреля
Подробнее
Международная касса: сиквел «Супер Марио» стал самым кассовым фильмом 2026 года
Подробнее
CinemaCon 2026: презентация Universal Pictures
Подробнее
CinemaCon 2026: презентация The Walt Disney Studios
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 13-19 апреля 2026 года
Подробнее
CinemaCon 2026: презентация Paramount Pictures
Подробнее
Питчинг дебютантов: сессия «Микродрамы в России: новая реальность или временный тренд?»
Подробнее
CinemaCon 2026: презентация Amazon MGM Studios
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16-19 апреля
Подробнее
Названы победители Московского питчинга дебютантов
Подробнее
Три российских фильма представят на Пекинском международном кинофестивале
Подробнее
«Иви» запускает подписку с показом рекламы
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Нормал» пока опережает «Петрушку»
Подробнее
«КИОН» подвел итоги пятилетия и рассказал о грядущих премьерах
Подробнее
Весенние попаданцы: итоги Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес»
Подробнее
Касса четверга: «Нормал» с Бобом Оденкерком оказался лишь шестым
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Вот это драма!» продолжает лидировать
Подробнее
VidMK26 открыл прием заявок на питчинг для авторов
Подробнее
Питчинг дебютантов: сессия «Кто будет создавать кино завтра? Диалог продюсеров и AI‑авторов»
Подробнее
В России появятся первые ГОСТы для цифрового кинопроизводства
Подробнее