CinemaCon 2026: презентация Universal Pictures

«Одиссея» Кристофера Нолана, «День разоблачения» Стивена Спилберга и возвращение Факеров

Презентация Universal Pictures на CinemaCon стартовала с яркого музыкального номера: Snoop Dogg исполнил на сцене трек Drop It Like It's Hot. После этого рэпер анонсировал байопик СНУП (Snoop), который расскажет его историю восхождения к славе. Роль молодой звезды исполнит Джонатан Дэвис («Внешние отмели»), а режиссером выступит Крейг Брюэр (МЕЛОДИЯ ИХ МЕЧТЫ). Съемки стартуют этим летом в Лос-Анджелесе, а первый трейлер планируется показать на CinemaCon в следующем году.

Одним из центральных проектов панели стала ОДИССЕЯ (The Odyssey) Кристофера Нолана. Выйдя на сцену, режиссер подчеркнул непреходящую значимость первоисточника, которая на протяжении более 3000 лет продолжает восхищать аудиторию. Постановщик отдельно остановился на технической стороне проекта: как сторонник формата IMAX, он добился того, чтобы весь фильм был снят специально для него. Он добавил, что производство было «абсолютным кошмаром – в хорошем смысле», и фильм уже находится на финальной стадии. В центре сюжета – Одиссей в исполнении Мэтта Дэймона, его сын Телемах (Том Холланд) и жена Пенелопа (Энн Хэтэуэй), при этом ключевыми темами названы «семья» и «возвращение домой». Нолан также пошутил, что актерский состав настолько звездный, что «проще назвать тех, кого нет в этом фильме». По проекту продемонстрировали расширенные сцены.

Глава Illumination Крис Меледандри рассказал о грядущем анимационном проекте МИНЬОНЫ И МОНСТРЫ (Minions & Monsters). Судя по представленным материалам, сюжет картины таков: миньоны покорили Голливуд, стали кинозвездами, потеряли все, выпустили монстров в реальный мир и затем попытались спасти от них планету. В актерский состав озвучания вошли Эллисон Дженни, Джесси Айзенберг, Зои Дойч и Трей Паркер.

Представляя романтическую комедию ONE NIGHT ONLY с Моникой Барбаро и Каллумом Тернером, студия продемонстрировала нарезку из культовых ромкомов, отметив снижение их доли в современном прокате. Действие фильма Уилла Глака (КТО УГОДНО, КРОМЕ ТЕБЯ; ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ) разворачивается в мире, где добрачные отношения разрешены только на одну ночь в году – именно тогда и встречаются главные герои.

Следом были показаны материалы по комедийному слэшеру ЖЕСТОКАЯ НОЧЬ 2 (Violent Night 2). Главную роль в картине 2022 года вновь исполняет Дэвид Харбор. По сюжету, его Санта-Клаус оказывается в списке непослушных за то, что утратил понимание духа Рождества, и попадает в реальный мир без своих способностей. Слоган грядущей картины – “Big Nick Energy”. К актерскому составу присоединилась Кристен Белл, которая сыграет миссис Клаус.

Бен Стиллер и Роберт Де Ниро представили продолжение франшизы ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ – FOCKER IN-LAW. Фильм выйдет в прокат перед Днем Благодарения, который традиционно отмечается в четвертый четверг ноября. В числе новичков серии – Ариана Гранде, Скайлер Гизондо (СУПЕРМЕН) и Бини Фелдштейн. История сосредоточится на предстоящей свадьбе героя Гизондо с Оливией в исполнении Гранде, которая вызывает подозрения у Грега Факера. Несмотря на одобрение со стороны семьи и прохождение «круга доверия», героиня оказывается не так проста, как кажется. Во время панели Universal также опубликовала в сети первый трейлер картины.

Довольно емко был представлен готический хоррор Роберта Эггерса ВЕРВОЛЬФ (Werwulf), который со сцены назвали «самым страшным фильмом» постановщика. Действие картины разворачивается в Англии XIII века, а сюжет сосредоточен на истории самого оборотня. В актерский состав вошли Аарон Тейлор-Джонсон, Лили-Роуз Депп, Уиллем Дефо и Рэйф Инесон. В мрачном трейлере прозвучали намеки на проклятие, был показан горящий дом, а также трансформация героя Тейлор-Джонсона.

Отдельным событием стало первое появление на форуме Стивена Спилберга: режиссер был удостоен награды MPA American250 Award, которую ему вручили глава Motion Picture Association Чарльз Ривкин и актер Колман Доминго. Все это сопровождалось продолжительной стоячей овацией, а сам постановщик пообещал, что это его первое, но не последнее участие в CinemaCon. В ходе беседы Спилберг поддержал стратегию Universal Studios по расширению кинотеатрального окна до 45 дней, но призвал двигаться дальше – к 60 и даже 120 дням эксклюзивного проката, подчеркивая необходимость укрепления киносмотрения как формата. Одновременно режиссер выступил с критикой доминирования франшиз: по его словам, при ставке исключительно на известные IP индустрия «рискует остаться без топлива», и потому студиям важно инвестировать в оригинальные проекты.

Центральной частью выступления стала презентация научно-фантастического триллера ДЕНЬ РАЗОБЛАЧЕНИЯ (Disclosure Day). Сюжет проекта держится в секрете, однако уже известно, что он строится вокруг контакта с внеземной цивилизацией и масштабного правительственного заговора, направленного на сокрытие этого факта. В центре истории – телеведущая-метеоролог в исполнении Эмили Блант, внезапно теряющая способность говорить в прямом эфире и начинающая издавать непонятные звуки, которые приковывают внимание зрителей. Позже выясняется, что персонаж Джоша О’Коннора способен понимать этот язык, интерпретируя его как «математику», а между героями существует общее прошлое, связанное с инопланетянами. Показанные на CinemaCon материалы существенно расширили представление о фильме – так, например, отдельные эпизоды намекают на возможное похищение героев в детстве и их связь с пришельцами. Сам Спилберг охарактеризовал фильм как «опыт», который необходимо прожить в кинотеатре.

Фото: кадр из фильма ДЕНЬ РАЗОБЛАЧЕНИЯ