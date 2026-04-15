CinemaCon 2026: презентация Warner Bros. Pictures

Триквел «Дюны», кинокомиксы DC Studios и новый «Властелин Колец»

Презентация Warner Bros. Pictures на CinemaCon стала одним из самых насыщенных блоков индустриального дня и объединила в себе авторские проекты, крупные франшизы, хорроры и расширенную линейку релизов до 2027 года. Ведущим выступил комик Пэттон Освальт.

Первым анонсом стал запуск нового специализированного лейбла Warner Bros. Clockwork. Его первым проектом станет TI AMO! Шона Бейкера. Мировой прокат (за исключением Франции) нового фильма от режиссера АНОРЫ запланирован на 2027 год.

Одним из главных событий презентации стало появление Тома Круза, представившего черную комедию Алехандро Г. Иньярриту DIGGER. В картине актер исполняет роль нефтяного магната, который стремится доказать, что способен спасти человечество от катастрофы, которую сам же и спровоцировал. Круз назвал ее «одним из самых смелых проектов в своей карьере», а Иньярриту отметил, что фильм снят в формате VistaVision исключительно для кинопроката.

Новые детали были раскрыты и о грядущем ВЛАСТЕЛИНЕ КОЛЕЦ: ОХОТЕ ЗА ГОЛЛУМОМ (The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum). В частности, стало известно, что роль Арагорна, ранее сыгранного Вигго Мортенсеном, исполнит Джейми Дорнан, а Лео Вудалл – Хальварда, еще одного из Следопытов Севера, который присоединяется к опасной охоте. К своим ролям вернутся Элайджа Вуд, Иэн Маккеллен и Энди Серкис, также выступающий режиссером. Среди новых участников актерского состава – Кейт Уинслет. Премьера запланирована на 17 декабря 2027 года.

В сегменте хоррор-проектов был представлен первый трейлер картины ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО (официальный релиз в России – летом, VLG). Показанные материалы сделали акцент на кровавом и жестком тоне проекта. Режиссером выступает Себастьян Ваничек (ПАУТИНА СТРАХА).

Следом DC Studios показала дебютный ролик кинокомикса ГЛИНОЛИКИЙ (Clayface) Джеймса Уоткинса. Согласно показанным материалам, история Мэтта Хагена в исполнении Тома Риза Харриса начинается как драма о начинающем актере и превращается в настоящий боди-хоррор после его трансформации в существо из живой глины.

О кинокомиксе СУПЕРГЕРЛ (Supergirl) со сцены рассказали режиссер Крейг Гиллеспи, а также актеры Милли Олкок и Джейсон Момоа. Отмечается, что картина будет полностью разворачиваться на других планетах, где Каре Зор-Эл предстоит столкнуться с пиратами, инопланетными расами и выживанием в космосе. Гиллеспи пошутил, что для съемок Олкок освоила пять вымышленных языков, включая криптонский.

Джей Джей Абрамс рассказал о фантастике THE GREAT BEYOND – его первом режиссерском проекте с 2019 года. Согласно продемонстрированным материалам, сюжет сосредоточится на супружеской паре, которая пытается выжить в столкновении с некой сверхъестественной сущностью. Главные роли в картине по сценарию Абрамса исполняют Глен Пауэлл и Дженна Ортега. В актерский состав также входят Эмма Маки, Софи Оконедо, Мерритт Уивер и Сэмюэл Л. Джексон. На сцене постановщик отметил, что, несмотря на любовь к франшизам, он почувствовал необходимость вернуться к оригинальным историям.

Николь Кидман и Сандра Буллок лично представили продолжение фэнтезийной драмы ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ. Сиквел фокусируется на новых испытаниях для Салли и Джиллиан Оуэнс – ведьмам предстоит столкнуться с темными семейными тайнами и определиться с собственным предназначением. По словам Кидман, зрителей проект окажется «очень, очень веселым», а Буллок отметила, что возвращение к франшизе «ощущалось как возвращение домой».

Центральным элементом презентации фильма ДЮНА: ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ (Dune: Part Three) стал показ первых семи минут фильма. Их предваряло вступительное слово от режиссера Дени Вильнева и его звезд – Тимоти Шаламе, Зендеи и Джейсона Момоа. Действие новой части разворачивается спустя 17 лет после событий сиквела. По словам постановщика, мир ДЮНЫ радикально изменился: кошмары Пола Атрейдеса стали реальностью, а сам герой вынужден столкнуться с последствиями своих решений. Шаламе, в свою очередь, добавил, что Пол стал воплощением своей худшей версии и теперь пытается найти баланс между властью и защитой близких, превращаясь в «темного императора вселенной».

Часть проектов 2027 года была представлена музыкальным номером Джека Блэка, который исполнил собственную песню, сопровождавшую монтаж будущих релизов студии. В частности, в нем были упомянуты приквел 11 ДРУЗЕЙ ОУШЕНА с Марго Робби и Брэдли Купером, действие которого будет разворачиваться на фоне Гран-при Монако 1962 года; фэнтези-триллер М. Найта Шьямалана REMAIN, комедия MARGIE CLAUS с Мелиссой Маккарти, фантастический боевик SHIVER с Киану Ривзом и MINECRAFT В КИНО 2.

Фото: кадр из фильма ДЮНА: ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ