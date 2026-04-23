Акционеры Warner Bros. Discovery одобрили сделку с Paramount Skydance

Решение, как отмечается, принято «подавляющим большинством»

Ключевой этап на пути к закрытию сделки Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery пройден: акционеры компании одобрили продажу структурам Дэвида Эллисона по цене $31 за акцию.

Решение, как отмечается, принято «подавляющим большинством», однако точные итоги голосования будут объявлены позднее. При этом акционеры отклонили базовый компенсационный пакет генерального директора Дэвида Заслава, который в связи со сделкой может достигать $800 млн. Впрочем, подчеркивается, что данное голосование носит консультативный характер и не препятствует возможным выплатам.

При условии одобрения со стороны регуляторов – включая Министерство юстиции США, а также антимонопольных органов ЕС и Великобритании – завершение сделки между Paramount и WBD намечено на третий квартал 2026 года.