Акционеры Warner Bros. Discovery одобрили сделку с Paramount Skydance

Автор: Илья Кувшинов

23 апреля 2026

Решение, как отмечается, принято «подавляющим большинством»

Ключевой этап на пути к закрытию сделки Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery пройден: акционеры компании одобрили продажу структурам Дэвида Эллисона по цене $31 за акцию.

Решение, как отмечается, принято «подавляющим большинством», однако точные итоги голосования будут объявлены позднее. При этом акционеры отклонили базовый компенсационный пакет генерального директора Дэвида Заслава, который в связи со сделкой может достигать $800 млн. Впрочем, подчеркивается, что данное голосование носит консультативный характер и не препятствует возможным выплатам.

При условии одобрения со стороны регуляторов – включая Министерство юстиции США, а также антимонопольных органов ЕС и Великобритании – завершение сделки между Paramount и WBD намечено на третий квартал 2026 года.

Самое читаемое

Обзор новинок проката на уикенде 23–26 апреля
Подробнее
Международная касса: сиквел «Супер Марио» стал самым кассовым фильмом 2026 года
Подробнее
КИОН подвел итоги пятилетия и рассказал о грядущих премьерах
Подробнее
CinemaCon 2026: презентация The Walt Disney Studios
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 13-19 апреля 2026 года
Подробнее
CinemaCon 2026: презентация Paramount Pictures
Подробнее
Питчинг дебютантов: сессия «Микродрамы в России: новая реальность или временный тренд?»
Подробнее
Названы победители Московского питчинга дебютантов
Подробнее
Горничная против всех: итоги российского онлайн-проката за март и за первый квартал 2026 года
Подробнее
Три российских фильма представят на Пекинском международном кинофестивале
Подробнее
Весенние попаданцы: итоги Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес»
Подробнее
Касса четверга: «Нормал» с Бобом Оденкерком оказался лишь шестым
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Вот это драма!» продолжает лидировать
Подробнее
Касса России: «Вот это драма!» вновь в лидерах
Подробнее
Питчинг дебютантов: сессия «Кто будет создавать кино завтра? Диалог продюсеров и AI‑авторов»
Подробнее
VidMK26 открыл прием заявок на питчинг для авторов
Подробнее
В России появятся первые ГОСТы для цифрового кинопроизводства
Подробнее
Disney планирует повысить стоимость рекламы на Супербоуле-2027
Подробнее
В Казахстане пройдет Фестиваль российского кино
Подробнее
Минкультуры рассчитывает на 42 млрд рублей сборов российского кино в 2026 году
Подробнее

Новости по теме

CinemaCon 2026: презентация Paramount Pictures
Подробнее
CinemaCon 2026: презентация Warner Bros. Pictures
Подробнее
Warner Bros. готовит полноценное продолжение «Властелина Колец»
Подробнее
Paramount Skydance покупает Warner Bros. Discovery за $110 млрд
Подробнее
Netflix выходит из переговоров насчет покупки Warner Bros. Discovery
Подробнее