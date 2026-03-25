Warner Bros. готовит полноценное продолжение «Властелина Колец»

Автор: Илья Кувшинов

25 марта 2026

События фильма будут частично вдохновлены восьмой главой «Братства кольца»

Во вселенной Средиземья появится еще один фильм – Warner Bros. официально объявила о том, что работает над картиной ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ТЕНИ ПРОШЛОГО (The Lord of the Rings: Shadow of the Past).

Действие ленты будет разворачиваться спустя 14 лет после отбытия Фродо Бэггинса в Валинор. Сэм, Мерри и Пиппин отправляются повторить первые шаги своего путешествия. В свою очередь, дочь Сэма – Эланор – раскрыла давний секрет и полна решимости выяснить, почему война за Кольцо едва не была проиграна еще до того, как началась.

Над сценарием картины будет работать давний фанат произведений Толкина – комик и телеведущий Стивен Кольбер, а также его сын Питер Макги и Филиппа Бойенс.

По словам Кольбера, ТЕНИ ПРОШЛОГО частично вдохновлены восьмой главой «Братства кольца». По ее сюжету, хоббиты, сбившись с пути в Старом лесу, попадают в зловещие могильники и оказываются в плену древнего злобного духа, однако их спасает таинственный лесной житель Том Бомбадил.

Фото: кадр из фильма ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА

