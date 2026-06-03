Okko рассказал о новинках июня

«Малахит», «Ждун 2» и многое другое

Одна из главных новинок, которая появится в онлайн-кинотеатре Okko в июне – сериал «Малахит». В центре повествования семейного фэнтези окажутся подростки, которые получают шанс исполнить свои желания, но за это придется заплатить.

Также пользователей стриминга ждут мелодрама ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО, военная драма АНГЕЛЫ ЛАДОГИ, комедия ЖДУН 2 и многое другое.

Уже на сервисе:

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА (семейный, реж. Денис Гуляр)

Мальчик Петя почти не выходит из дома, избегает общения и боится других ребят. Обеспокоенные родители решают обратиться за помощью к Доктору, у которого есть волшебный желтый чемоданчик. Он содержит средства, способные лечить не только простуду и грипп, но и грусть, одиночество, трусость и робость. Однако по дороге волшебный чемоданчик оказывается похищен, и лечение срывается. Пете приходится выйти из собственной зоны комфорта, чтобы помочь Доктору отыскать артефакт. В ходе поисков они попадают в различные приключения, находят новых друзей и работают над собой.

«Манюня» (анимационный, реж. Виктор Лакисов)

В конце 1970-х в маленьком провинциальном городе девочки Манюня и Наринэ живут веселой и полной приключений жизнью. Их будни наполнены шалостями, дружбой, первыми детскими заботами и забавными недоразумениями, в которые неизменно оказываются вовлечены взрослые: строгая, но добрая Ба, папа Миша, родители Наринэ – Надя и Юра. К компании присоединяются младшая сестра Наринэ – Каринка-«метеор» и ее вечная «жертва» Рубик, делая истории еще непредсказуемее. От попыток приручить котенка и починить машину до игр «во взрослых» и собственных театральных постановок – девочки учатся дружбе, взаимопомощи и ответственности. Их шалости часто оборачиваются смешными, а порой и поучительными уроками, но главное – Манюня и Наринэ всегда остаются вместе, превращая свое детство в настоящую сказку.

«Олдскул» (комедия, реж. Александр Жигалкин, Евгений Шелякин)

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Мария Трифонова – настоящая «олдскульная» математичка, последний «Учитель года СССР». На ее уроках дети не то что боятся достать телефон, но даже не дышат без разрешения. Неожиданно для себя она оказывается в элитной школе – все ради шанса наладить отношения с единственной внучкой, которую она много лет не видела из-за конфликта с дочерью. Мария сталкивается с непривычным подходом к обучению: здесь царят свобода, технологии и избалованные дети богатеев. Теперь ей предстоит привить любовь к математике современному поколению и найти общий язык с самыми близкими людьми.

«Далекий город», новый сезон (мелодрама, реж. Ахмет Катыксыз)

У Альи Альборо была счастливая семья в Канаде, где она жила вместе с мужем Бораном и пятилетним сынишкой. Но Боран погиб в автокатастрофе, и счастье рухнуло. Женщина едет на родину мужа в старинный турецкий город Мардин, чтобы передать тело родственникам и похоронить по всем традициям. Здесь царят свои законы, а семья мужа – мафиозный клан, воюющий с местными криминальными группировками. Алья начинает осознавать, что ее с сыном никто из города не выпустит, так как мальчик должен расти среди «правильных» родственников. Ради ребенка Алья готова пойти на крайние меры – выкрасть мальчика и противостоять банде вооруженных головорезов.

С 4 июня:

«Чемпионы» (анимационный)

новые серии

В спортивной школе учатся две команды спортсменов: «Синие Вымпелы» и «Красные метеоры». В обеих командах есть очень талантливые ребята, но если «Синие» делают ставку на тренировки, стратегию и взаимовыручку, то «Красные» предпочитают действовать нечестно: подставлять противников, нарушать правила, использовать хитрости и запрещенные приемы. А еще «Красные Метеоры» - большие индивидуалисты, поэтому вместо того, чтобы «играть в пас», зачастую действуют на поле единолично и излишне самоуверенно. И конечно, такая тактика раз за разом приводит их к поражению. Каждая серия – это встреча принципиальных соперников Мультиспортивной школьной лиги. В каждой команде есть несколько лидеров – это самые яркие игроки и «заводилы». У каждого из героев – свой уникальный характер, способности и комедийные роли. Также в обеих командах есть тренеры, которые, как и игроки, сильно отличаются друг от друга по характеру и поведению. «Синий» тренер – поддерживающий и дисциплинированный, «красный» - вспыльчивый и несдержанный. На спортивной арене всегда находится судья – очень внимательный и справедливый, и болельщики, поддерживающие любимые команды.

С 5 июня:

ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО (мелодрама, реж. Михаил Вайнберг)

Старшеклассница Полина переходит учиться в новую школу, где сталкивается с травлей со стороны одноклассников. На помощь девушке приходит Барс – опасный и загадочный подросток с репутацией взрывного бунтаря. Он притворяется парнем Полины, чтобы ее защитить от нападок школьников. Их отношения начинаются с игры, однако скоро перерастают в настоящее и глубокое чувство. Молодым людям приходится бороться за свою любовь вопреки всему – школе, семье и даже судьбе.

С 6 июня:

ХОЛОСТЯК В ИТАЛИИ (мелодрама, реж. Чарльз Киннэйн, Дэниел Киннэйн)

Мэтт готовится к красивой свадьбе, оплачивает перелет и банкет, чтобы провести медовый месяц в Риме. Но прямо у алтаря невеста бросает его, оставив записку, в которой сообщает, что не готова к браку. Найти сбежавшую возлюбленную не удается, и Мэтт решает отправиться в запланированный тур по Италии в одиночку. В поездке он знакомится с разными людьми, а в одном из кафе встречает Джию, хозяйку заведения, которая берется показать ему город. Между ними возникает внезапное чувство, но Мэтт вынужден скрывать правду об обстоятельствах своего приезда.

С 12 июня:

АНГЕЛЫ ЛАДОГИ (военная драма, реж. Александр Котт)

В ноябре 1941 года хрупкий лед Ладоги был единственной ниточкой, связывающей блокадный Ленинград с большой землей. Именно здесь группе спортсменов-буеристов, виртуозно управляющих парусными лодками как на воде, так и на льду, предстоит проявить воинский героизм. Павлу и Петру, которые еще недавно были непримиримыми соперниками в регатах, приходится забыть о спортивной конкуренции. Рейд за боеприпасами неожиданно оборачивается гуманитарной миссией: эвакуацией воспитанников детского дома. И теперь от слаженности действий героев зависят жизни малышей.

С 12 июня:

«Малахит» (семейное фэнтези, реж. Александр Богуславский)

Красное озеро ― место, где исполняются желания. Лето, живописный Урал, романтика подростковой влюбленности и саспенс древних мифов о духах гор, с которыми, как писал Бажов, «худому человеку встретиться ― горе, да и доброму радости мало». На Красном озере издавна добывали медную руду и малахит. Сорок лет назад запасы драгоценного камня иссякли. Карьер запечатали. А вместе с ним запечатали и тайну магического зла. Трое подростков случайно освобождают дух малахитового рудника. Тот награждает спасителей исполнением любых желаний. Но за это вскоре придется дорого заплатить.

С 22 июня:

ЛИТВЯК (военная драма, реж. Андрей Шальопа)

Лидия Литвяк – молодая советская летчица-ас с позывным Лилия. Во время боевых вылетов она сопровождает штурмовики и транспортники, помогает наземным частям, вступает в воздушные дуэли с немецкими пилотами. Вместе с боевыми подругами Литвяк героически сражается в небе над Сталинградом, Ростовом и на Миус-фронте. Параллельно рассказывается история отношений Лидии с ее будущим мужем – командиром эскадрильи Алексеем Соломатиным. Создатели фильма уделили большое внимание историческим деталям и психологической достоверности образа легендарной летчицы.

С 27 июня:

«Абдукция» (анимационный, реж. Анастасия Бондаренко)

новые серии

Два враждующих одноклассника – юный и безбашенный конспиролог Данил и популярный красавчик, капитан хоккейной команды Сергей – сталкиваются с мистическими явлениями и заговорами в маленьком городке на Дальнем Востоке - Амурграде. Ребятам приходится объединить свои усилия в борьбе с нечистью, чтобы спасти друзей, школу, город, и раскрыть стоящих за всем злодеев. Но они еще не знают, что тайна, с которой им предстоит столкнуться, выходит далеко за границы их маленького городка...

Также в июне:

ЖДУН 2 (комедия, реж. Дмитрий Суворов)

Пришелец Ждун снова прилетает на Землю, чтобы предупредить своего друга Никиту об опасности. На планету надвигается угроза со стороны злых инопланетян, которые хотят выкачать из нее все ресурсы. Никита и его друзья, которые держали существование пришельца в секрете, должны не только сохранить свою тайну, но и спасти Землю от злого Ждуна, который как две капли воды похож на их друга. Им приходится действовать сообща, преодолевать препятствия и искать выход из сложной ситуации, от которой зависит судьба человечества.

Фото: кадр из сериала «Малахит»