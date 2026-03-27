Okko и СберПрайм открывают бесплатный автокинотеатр в Москве

Автор: БК

27 марта 2026

Он начнет свою работу уже с 28 марта

28 марта на территории паркинга «Три вокзала. Депо» начнет работу автокинотеатр Okko x СберПрайм, где посетители смогут бесплатно смотреть отечественное и зарубежное кино.

Для того, чтобы попасть на нужный сеанс достаточно приехать в указанное в расписании время, припарковаться на свободном месте перед экраном и настроить нужную FM-частоту.

В числе ближайших показов – приключенческие фильмы ЛЕВША с Юрием Колокольниковым и ВОЛЧОК с Евгением Ткачуком. Работать новый автокинотеатр будет ежедневно: по будням зрителей ждет два показа, начиная с 19:00, а по выходным сразу три сеанса с 17:00.

Расписание доступно на официальном сайте гастроквартала «Три вокзала. Депо». Все сеансы бесплатные – во время просмотра нужно только оплатить парковку.

Самое читаемое

Кинокомпания братьев Андреасян и телеканал ТНТ снимут «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 16–22 марта 2026 года
Подробнее
В Москве завершилась церемония вручения премии «Ника»
Подробнее
Предпродажи уикенда: мелодрама «Твое сердце будет разбито» превзошла большинство аналогов
Подробнее
Российские онлайн-кинотеатры вновь не стали наращивать число оригинальных проектов
Подробнее
«Суздальфест» объявил победителей
Подробнее
Касса четверга: «Домовенок Кузя 2» возглавил прокат
Подробнее
«Игра в кальмара» и «Очень странные дела» стали самыми популярными сериалами у россиян в 2025 году
Подробнее
ИРИ подвел итоги конкурса на создание детского контента
Подробнее
Сказочная поддержка: кого профинансировал Фонд кино в 2025 году
Подробнее
Касса России: «Домовенок Кузя 2» возглавил прокат
Подробнее
В Москве прошла премьера мелодрамы «Твое сердце будет разбито»
Подробнее
Стали известны победители фестиваля ORIGINAL+
Подробнее
Владимир Путин дал поручение Минкультуры по квотированию иностранного кино
Подробнее
Деловая программа «Суздальфеста-2026»: День первый
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 26–29 марта
Подробнее
Фестиваль «Окно в Европу» начал прием заявок
Подробнее
Disney разорвал сделку с OpenAI на фоне закрытия платформы Sora
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Домовенок Кузя 2» стартовал с первой строчки
Подробнее
Предварительная касса четверга: в лидеры выбилась мелодрама «Твое сердце будет разбито»
Подробнее

Новости по теме

Okko рассказал о новинках февраля
Подробнее
Количество пользователей онлайн-кинотеатров в России превысило 75 млн человек
Подробнее
Okko запустит круглосуточный канал с Олимпийскими играми
Подробнее
Okko эксклюзивно покажет Зимние Олимпийские игры 2026
Подробнее
Okko рассказал о новинках января
Подробнее