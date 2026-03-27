Okko и СберПрайм открывают бесплатный автокинотеатр в Москве

28 марта на территории паркинга «Три вокзала. Депо» начнет работу автокинотеатр Okko x СберПрайм, где посетители смогут бесплатно смотреть отечественное и зарубежное кино.

Для того, чтобы попасть на нужный сеанс достаточно приехать в указанное в расписании время, припарковаться на свободном месте перед экраном и настроить нужную FM-частоту.

В числе ближайших показов – приключенческие фильмы ЛЕВША с Юрием Колокольниковым и ВОЛЧОК с Евгением Ткачуком. Работать новый автокинотеатр будет ежедневно: по будням зрителей ждет два показа, начиная с 19:00, а по выходным сразу три сеанса с 17:00.

Расписание доступно на официальном сайте гастроквартала «Три вокзала. Депо». Все сеансы бесплатные – во время просмотра нужно только оплатить парковку.