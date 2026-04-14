«Берлинский герой» станет фильмом закрытия 48-го ММКФ

Автор: БК

14 апреля 2026

Немецкую картину в России представят онлайн-кинотеатр Okko и продюсерская компания «Среда»

Драмеди БЕРЛИНСКИЙ ГЕРОЙ станет фильмом закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля. Последнюю картину режиссера ГУД БАЙ, ЛЕНИН! Вольфганга Беккера в России представят онлайн-кинотеатр Okko и продюсерская компания «Среда».

В центре сюжета – владелец убыточного видеопроката, чья жизнь жизнь меняется, когда амбициозный журналист предъявляет ему результаты расследования: много лет назад, работая на железной дороге, Михаэль якобы организовал самый крупный массовый побег из ГДР.  Соблазненный щедрым гонораром, Михаэль подтверждает историю, хотя правда в ней лишь частична.

В актерском составе картины задействованы Чарли Хюбнер, Даниэль Брюль, Кристиана Пауль, Юрген Фогель и Петер Курт. В числе продюсеров – Штефан Арндт, Ахим фон Боррис, Иван Самохвалов, Александр Цекало, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев, Маркус Лоджес и Константин Либ.

Фото: кадр из фильма БЕРЛИНСКИЙ ГЕРОЙ

