«Берлинский герой» станет фильмом закрытия 48-го ММКФ

Немецкую картину в России представят онлайн-кинотеатр Okko и продюсерская компания «Среда»

Драмеди БЕРЛИНСКИЙ ГЕРОЙ станет фильмом закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля. Последнюю картину режиссера ГУД БАЙ, ЛЕНИН! Вольфганга Беккера в России представят онлайн-кинотеатр Okko и продюсерская компания «Среда».

В центре сюжета – владелец убыточного видеопроката, чья жизнь жизнь меняется, когда амбициозный журналист предъявляет ему результаты расследования: много лет назад, работая на железной дороге, Михаэль якобы организовал самый крупный массовый побег из ГДР. Соблазненный щедрым гонораром, Михаэль подтверждает историю, хотя правда в ней лишь частична.

В актерском составе картины задействованы Чарли Хюбнер, Даниэль Брюль, Кристиана Пауль, Юрген Фогель и Петер Курт. В числе продюсеров – Штефан Арндт, Ахим фон Боррис, Иван Самохвалов, Александр Цекало, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев, Маркус Лоджес и Константин Либ.

