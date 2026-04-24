  Александр Сокуров прокомментировал решение ММКФ не вручать ему награду

Александр Сокуров прокомментировал решение ММКФ не вручать ему награду

Автор: Илья Кувшинов

24 апреля 2026

Режиссер подчеркнул, что причин ему никто не назвал

Режиссер Александр Сокуров затруднился назвать причину, по которой ему не вручили специальный приз Московского международного кинофестиваля – в разговоре с изданием «Подъём» он подчеркнул, что «вручение награды было отменено», но причин ему никто не назвал.

«Ну, что я могу сказать? Ну, сначала решили, потом передумали. Это же так для нас привычно, на самом деле. Просто я не очень взволнован этой ситуацией, честно говоря. Мало ли что бывает. Ну, решили так, потом решили по-другому. Кто я такой, чтобы передо мной объясняться? Да ерунда это всё. Мы не за награды работаем, мы снимаем кино, потому что должны снимать кино, а то, что так происходит, – ну, невежливо, ну, грубо, по-хамски, но бог с ним. Пусть это будут их внутренние проблемы», – отметил режиссер.

Напомним, что Сокуров получил официальное приглашение от президента ММКФ Никиты Михалкова приехать на фестиваль для вручения награды «За вклад в мировой кинематограф». Помимо этого, он также показал в рамках смотра свою новую работу – документальный фильм ЗАПИСНАЯ КНИЖКА РЕЖИССЕРА.

Фото: кадр со съемок фильма ФАУСТ

