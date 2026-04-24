Александр Сокуров прокомментировал решение ММКФ не вручать ему награду
Режиссер подчеркнул, что причин ему никто не назвал
Режиссер Александр Сокуров затруднился назвать причину, по которой ему не вручили специальный приз Московского международного кинофестиваля – в разговоре с изданием «Подъём» он подчеркнул, что «вручение награды было отменено», но причин ему никто не назвал.
«Ну, что я могу сказать? Ну, сначала решили, потом передумали. Это же так для нас привычно, на самом деле. Просто я не очень взволнован этой ситуацией, честно говоря. Мало ли что бывает. Ну, решили так, потом решили по-другому. Кто я такой, чтобы передо мной объясняться? Да ерунда это всё. Мы не за награды работаем, мы снимаем кино, потому что должны снимать кино, а то, что так происходит, – ну, невежливо, ну, грубо, по-хамски, но бог с ним. Пусть это будут их внутренние проблемы», – отметил режиссер.
Напомним, что Сокуров получил официальное приглашение от президента ММКФ Никиты Михалкова приехать на фестиваль для вручения награды «За вклад в мировой кинематограф». Помимо этого, он также показал в рамках смотра свою новую работу – документальный фильм ЗАПИСНАЯ КНИЖКА РЕЖИССЕРА.
Фото: кадр со съемок фильма ФАУСТ