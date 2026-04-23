Названы победители 48-го ММКФ

Автор: БК

23 апреля 2026

Главный приз получил индийский фильм «Страсть»

Стали известны лауреаты 48-го Московского международного кинофестиваля.

Жюри основного конкурса присудило «Золотого святого Георгия» индийскому фильму СТРАСТЬ Фазиля Разака. Победителем конкурса «Русские премьеры» была названа лента Виктора Шамирова ТЕМПЕРАТУРА ВСЕЛЕННОЙ.

Стоит отметить, что награда за вклад в кинематограф не была вручена. Ранее предполагалось, что ее на церемонии закрытия получит режиссер Александр Сокуров.

Полный список лауреатов:
• «Золотой святой Георгий» за лучший фильм – СТРАСТЬ, реж. Фазиль Разак
• Специальный приз жюри «Серебряный святой Георгий» – ВОЗДАЯНИЕ, реж. Даниэль Гусман
• Лучшая режиссерская работа – Антон Бильжо (ВЫГОТСКИЙ)
• Лучшая женская роль – Амрутха Кришнакумар (СТРАСТЬ)
• Лучшая мужская роль – Сергей Гилев (ВЫГОТСКИЙ)
• Серебряный Святой Георгий за лучший фильм конкурса «Русские премьеры» – ТЕМПЕРАТУРА ВСЕЛЕННОЙ, реж. Виктор Шамиров
• Лучший фильм конкурса документального кино – ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ, реж. Сюйсун Чжэ
• Лучший фильм конкурса короткометражного кино – «Нигде – и все же где-то», реж. Ань Хуэйлинь
• Специальное упоминание жюри короткометражного кино — «Машенька», реж. Валерия Гайя-Германика
• Приз зрительских симпатий – ОТЕЦ, реж. Павел Иванов

Фото: кадр из фильма СТРАСТЬ

Самое читаемое

Обзор новинок проката на уикенде 23–26 апреля
Подробнее
Международная касса: сиквел «Супер Марио» стал самым кассовым фильмом 2026 года
Подробнее
КИОН подвел итоги пятилетия и рассказал о грядущих премьерах
Подробнее
CinemaCon 2026: презентация The Walt Disney Studios
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 13-19 апреля 2026 года
Подробнее
CinemaCon 2026: презентация Paramount Pictures
Подробнее
Горничная против всех: итоги российского онлайн-проката за март и за первый квартал 2026 года
Подробнее
Питчинг дебютантов: сессия «Микродрамы в России: новая реальность или временный тренд?»
Подробнее
Названы победители Московского питчинга дебютантов
Подробнее
Три российских фильма представят на Пекинском международном кинофестивале
Подробнее
Весенние попаданцы: итоги Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес»
Подробнее
Касса четверга: «Нормал» с Бобом Оденкерком оказался лишь шестым
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Вот это драма!» продолжает лидировать
Подробнее
Касса России: «Вот это драма!» вновь в лидерах
Подробнее
Питчинг дебютантов: сессия «Кто будет создавать кино завтра? Диалог продюсеров и AI‑авторов»
Подробнее
В России появятся первые ГОСТы для цифрового кинопроизводства
Подробнее
Disney планирует повысить стоимость рекламы на Супербоуле-2027
Подробнее
В Казахстане пройдет Фестиваль российского кино
Подробнее
Минкультуры рассчитывает на 42 млрд рублей сборов российского кино в 2026 году
Подробнее
Разработка концепции реконструкции кинотеатра «Октябрь» завершится к концу 2026 года
Подробнее

Новости по теме

Названы победители Московского питчинга дебютантов
Подробнее
Стали известны программа и экспертный совет Московского питчинга дебютантов
Подробнее
Александр Сокуров получит приз за вклад в мировое кино на ММКФ
Подробнее
«Берлинский герой» станет фильмом закрытия 48-го ММКФ
Подробнее
Московский международный кинофестиваль представил программу и жюри
Подробнее