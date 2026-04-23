Названы победители 48-го ММКФ

Главный приз получил индийский фильм «Страсть»

Стали известны лауреаты 48-го Московского международного кинофестиваля.

Жюри основного конкурса присудило «Золотого святого Георгия» индийскому фильму СТРАСТЬ Фазиля Разака. Победителем конкурса «Русские премьеры» была названа лента Виктора Шамирова ТЕМПЕРАТУРА ВСЕЛЕННОЙ.

Стоит отметить, что награда за вклад в кинематограф не была вручена. Ранее предполагалось, что ее на церемонии закрытия получит режиссер Александр Сокуров.

Полный список лауреатов:

• «Золотой святой Георгий» за лучший фильм – СТРАСТЬ, реж. Фазиль Разак

• Специальный приз жюри «Серебряный святой Георгий» – ВОЗДАЯНИЕ, реж. Даниэль Гусман

• Лучшая режиссерская работа – Антон Бильжо (ВЫГОТСКИЙ)

• Лучшая женская роль – Амрутха Кришнакумар (СТРАСТЬ)

• Лучшая мужская роль – Сергей Гилев (ВЫГОТСКИЙ)

• Серебряный Святой Георгий за лучший фильм конкурса «Русские премьеры» – ТЕМПЕРАТУРА ВСЕЛЕННОЙ, реж. Виктор Шамиров

• Лучший фильм конкурса документального кино – ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ, реж. Сюйсун Чжэ

• Лучший фильм конкурса короткометражного кино – «Нигде – и все же где-то», реж. Ань Хуэйлинь

• Специальное упоминание жюри короткометражного кино — «Машенька», реж. Валерия Гайя-Германика

• Приз зрительских симпатий – ОТЕЦ, реж. Павел Иванов

Фото: кадр из фильма СТРАСТЬ