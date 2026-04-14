Александр Сокуров получит приз за вклад в мировое кино на ММКФ
Автор: БК
14 апреля 2026
Об этом сообщается в официальном письме за подписью Никиты Михалкова
Режиссер Александр Сокуров будет удостоен награды «За вклад в мировой кинематограф» на официальной церемонии закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля.
Об этом сообщается в официальном письме за подписью президента смотра Никиты Михалкова, опубликованном в телеграм-канале режиссера и киноведа Любови Аркус.
Помимо этого, на ММКФ в секции «Спецпоказы» состоится российская премьера документального фильма Сокурова ЗАПИСНАЯ КНИЖКА РЕЖИССЕРА. Показ пройдет 19 апреля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь», а постановщик представит фильм лично.
Фото: кадр со съемок фильма ФАУСТ
