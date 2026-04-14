Александр Сокуров получит приз за вклад в мировое кино на ММКФ

Режиссер Александр Сокуров будет удостоен награды «За вклад в мировой кинематограф» на официальной церемонии закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля.

Об этом сообщается в официальном письме за подписью президента смотра Никиты Михалкова, опубликованном в телеграм-канале режиссера и киноведа Любови Аркус.

Помимо этого, на ММКФ в секции «Спецпоказы» состоится российская премьера документального фильма Сокурова ЗАПИСНАЯ КНИЖКА РЕЖИССЕРА. Показ пройдет 19 апреля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь», а постановщик представит фильм лично.

Фото: кадр со съемок фильма ФАУСТ