В Великом Новгороде стартовал третий фестиваль молодого кино «Новое движение»

Первым лауреатом смотра стала продюсер Катерина Михайлова

28 мая в Великом Новгороде начал свою работу третий фестиваль молодого кино «Новое движение».

Сквозной темой церемонии открытия стал советский киноавангард. Ведущие – актеры Тина Стоийлкович и Федор Федотов – зачитали цитаты великих деятелей, среди которых Казимир Малевич, Владимир Маяковский, Дзига Вертов.

Первыми на сцену поднялись генеральные продюсеры смотра Артем Михалков и Максим Королев. Они представили нового программного директора Трифона Бебутова, который отобрал 9 «авторских взглядов на мир» в основную конкурсную программу. Следующим взял слово губернатор Новгородской области Александр Дронов. Он отметил, что за три года фестиваль «Новое движение» стал как важной частью жизни города, так и заметным событием в российской киноиндустрии. «Молодость – это энергия, азарт. Это честный, незатуманенный взгляд на жизнь. Молодость – это новое движение», – так Дронов описал суть фестиваля.

Первым лауреатом стала Катерина Михайлова (ПОЛЕ ЧУДЕС, ЛГУНЬЯ), получившая приз, как лучший молодой российский кинопродюсер. Она вышла на сцену с дочкой и поблагодарила всех кинематографистов, с которыми работала. «Продюсер подает плечо всем талантам в кино», – так Катерина видит свое рабочее и творческое кредо.

Оценивать работу начинающих режиссеров будет жюри во главе с продюсером Максимом Добромысловым. В состав жюри также вошли оператор Всеволод Каптур, режиссер и сценарист Иван Соснин, актер Риналь Мухаметов и актриса Анастасия Красовская. В финале фестиваля они вручат призы за лучшую режиссуру, за лучшую мужскую и женскую роль, за лучшее визуальное решение и главный приз. Кроме того, будут отдельные награды от партнеров смотра и специальный приз молодых кинокритиков. Соснин отметил со сцены, что программа этого года отличается гендерным балансом и географическим разнообразием.

Также в рамках фестиваля во второй раз состоится Кинорынок авторского кино, где молодые режиссеры и продюсеры представят свои проекты дистрибьюторам, онлайн-кинотеатрам, фестивальным отборщикам и продюсерам.

Открылся смотр фильмом Виктора Шамирова ТЕМПЕРАТУРА ВСЕЛЕННОЙ. Автор подчеркнул, что значимость фестиваля в том, чтобы молодые кинематографисты встретили на нем интересные мнения о своих картинах. «Я общался с ребятами из Екатеринбурга, которые продали машину, чтобы снять кино. И я завидую. Трудно найти тему, которая стоит того, чтобы продавать машину. Но в молодости это проще, волнующих вещей больше», – поделился своим опытом общения Шамиров.

Итоги смотра станут известны на церемонии закрытия 1 июня.