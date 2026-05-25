  • Фестиваль «Новое движение» представил фильм открытия и внеконкурсные программы

Фестиваль «Новое движение» представил фильм открытия и внеконкурсные программы

Автор: БК

25 мая 2026

Смотр пройдет с 28 мая по 1 июня в Великом Новгороде

Третий фестиваль молодого кино «Новое движение», который пройдет с 28 мая по 1 июня в Великом Новгороде, откроется драмеди Виктора Шамирова ТЕМПЕРАТУРА ВСЕЛЕННОЙ. Ранее лента получила награду в конкурсе «Русские премьеры» 48-го ММКФ.

В этом году смотр также представит спецпрограммы, обращенные к самой разной аудитории. В их числе – тематические секции «Кино со всей России», «Семейное счастье», программа короткого метра «Движ» и утренние показы «Кино для жаворонков». Зрителям представят фильмы Романа Башарина, Дениса Шаблия, Владимира Хотиненко, Евгения Сангаджиева, Антона Мамыкина и других режиссеров.

Помимо этого, на «Новом движении» состоится премьера семейной комедии ДЕДМОБИЛЬ Владимира Котта с Юрием Стояновым, а также спецпоказы картин КУРЬЕР Карена Шахназарова и МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА Василия Пичула. Образовательную программу закроет анимационный фильм Константина Бронзита НА ВЫБОР.

Фото: кадр из фильма ТЕМПЕРАТУРА ВСЕЛЕННОЙ

