Фестиваль «Новое движение» объявил даты проведения в 2026 году

Организаторы Третьего фестиваля молодого кино «Новое движение» объявили даты проведения – смотр пройдет в Великом Новгороде с 28 мая по 1 июня.

На участие в основном конкурсе могут претендовать полнометражные художественные фильмы, производство которых было завершено после 1 мая 2025 года, а их хронометраж должен быть более 54 минут.

В отборе смогут принять участие только те кинематографисты, у кого это первый, второй или третий художественный полнометражный фильм. Победитель основного конкурса на основании решения жюри, как и в прошлом году, получит премию губернатора Новгородской области в размере 1 млн рублей.

В рамках «Нового движения» также пройдет кинорынок авторского кино, где молодые режиссеры и продюсеры представят свои проекты профессиональному сообществу: дистрибьюторам, платформам, фестивальным селекторам и потенциальным партнерам. В кинорынке смогут принять участие картины, находящиеся на финальном этапе производства.

Фото: Анна Темерина