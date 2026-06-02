Новинки июня в онлайн-кинотеатре Start

«Твое сердце будет разбито», «История его служанки» и другие премьеры

Одной из главных новинок июня в онлайн-кинотеатре Start станет экранизация бестселлера Анны Джейн ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО с Вероникой Журавлевой и Даниэлем Вегасом в главных ролях.

Помимо этого, пользователей стриминга ждут мелодрама «История его служанки», музыкальное драмеди «Двойная жизнь Ми» с Миланой Хаметовой и многое другое.

Уже на сервисе:

ВОТ ЭТО ДРАМА! (драмеди, реж. Кристоффер Боргли)

Свадьба должна стать самым счастливым днем в жизни Чарли и Эммы. Пока пара готовится к торжеству – делает фотосессию, репетирует первый танец и составляет меню, – кажется, что впереди их ждет идеальное будущее. Но во время последней встречи с друзьями безобидная игра принимает опасный оборот: каждому приходится рассказать о своем самом постыдном поступке. Неожиданные признания начинают разрушать доверие между людьми, которые совсем скоро собираются поклясться друг другу в любви и верности.

БОЙ СО ЗВЕРЕМ (спортивная драма, реж. Тайлер Эткинс)

Бывших чемпионов не бывает – достаточно одного шанса, чтобы снова выйти на ринг и напомнить о себе всему миру. Пэттон Джеймс, когда-то установивший рекорд самого быстрого нокаута в истории ММА, теперь работает на рыболовном траулере и давно оставил спортивную карьеру в прошлом. Но спокойная жизнь заканчивается, когда к нему обращается его старый соперник – действующий чемпион мира Ксавьер Грау. Много лет назад Пэттон нанес ему единственное поражение в карьере, и теперь Ксавьер намерен избавиться от этого пятна в своей истории. У самого Джеймса тоже есть причины вернуться: он хочет поквитаться за брата, против которого чемпион когда-то сыграл нечестно. После долгого перерыва Пэттону предстоит снова принять бой, и устроит его только один исход – безоговорочная победа.

Со 2 июня:

«История его служанки» (мелодрама, реж. Влад Николаев, Анна Лобанова, Николай Бурлак, Илья Максимов)

Также на «Иви»

Глава семейства Авериных проиграет родовое имение молодому графу Шереметьеву. Теперь он рискует лишиться расположения любимой жены Елены, помолвка его сына Романа с завидной невестой Юлией Спицыной сорвется, а его дочь Анна пойдет на сделку с гордостью и, чтобы спасти семью, согласится целый год «отрабатывать» отцовский долг в роли служанки в доме графа. Случайная сделка приведет к неожиданному роману. Как поступят герои, оказавшиеся в непростой ситуации? И сделают ли верный выбор между долгом и чувствами?

С 4 июня:

«Двойная жизнь Ми» (драмеди, реж. Анна Соловьева-Карпович)

Также на «Иви»

В центре сюжета – 16-летняя Мила, которая сталкивается с обычными проблемами подростка – первой любовью, сложными контрольными и разногласиями со взрослыми. Однако почти никто не знает, что после уроков она превращается в популярную певицу и блогера Ми. Привычный мир девушки начинает рушиться, когда новая возлюбленная ее отца – принципиальная чиновница Анжела Михайловна – объявляет настоящую войну современной музыке, блогерам и самой Ми.

С 5 июня:

ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО (мелодрама, реж. Михаил Вайнберг)

Первая экранизация одноименного бестселлера Анны Джейн. Сюжет разворачивается вокруг старшеклассницы Полины, на защиту которой в новой школе приходит Барс – опасный и загадочный одноклассник с репутацией бунтаря. Их отношения начинаются с игры – он притворился ее защитником, она – его девушкой. Но когда чувства становятся настоящими, им приходится бороться за свою любовь вопреки всему – школе, семье и даже судьбе.

С 10 июня:

«Жека Рассел» (комедия, реж. Виталий Дудник)

Оригинальный сериал КИОН

Терьер Жека живет свою лучшую жизнь. Хозяйка – красавица, вкусняшки – по расписанию, и даже у ветеринара удалось отвоевать собачье достоинство. Загвоздка лишь в том, что Жека – бухгалтер в теле собаки, ставший жертвой безответной любви и настоящей магии. Казалось бы, шкура домашнего питомца сблизила его с любимой, вот только для нее он теперь не привлекательный мужчина, а хороший мальчик. Нужно срочно брать дело в свои лапки и искать способ вернуть человеческий облик! Тем более что над хозяйкой тоже нависла сверхъестественная угроза…

С 17 июня:

«Киберсталкер», 3-й сезон (триллер, реж. Симон Буиссон)

Несколько лет назад Люка – талантливый студент престижного технического университета, известный в Сети как Люкс, – разрушил собственную жизнь одержимостью взломами и цифровой слежкой. Оставив прошлое позади, он скрывается вдали от технологий, занимаясь фермерством и домашним хозяйством вместе с Шарли, которая разрабатывает умную теплицу с искусственным интеллектом. Но спокойная жизнь рушится, когда бывший преподаватель Абель Херциг предлагает Люке рискованную работу: взломать сервер стартапа, связанного с ИИ. Согласившись, хакер вскоре понимает, что оказался втянут в чужую игру – полиция арестовывает Шарли, а сам он становится мишенью. Чтобы спасти любимую, Люке придется снова стать Люксом – киберсталкером, способным найти кого угодно раньше, чем найдут его самого.

С 19 июня:

«Коса» (детектив, реж. Игорь Волошин)

Оригинальный сериал КИОН

История загадочного убийцы с тягой к эпатажу всколыхнула местных жителей двадцать лет назад – и теперь на Куршской косе снова находят тело молодой девушки. Белая лилия в ее руке наводит на мысль: непойманный маньяк по прозвищу Жнец вернулся. Следователю Еве Кайдас предстоит нырнуть в темные глубины прошлого и объединиться с журналистом Романом Рахмановым. Когда-то Жнец втянул его в свою игру – теперь Роман намерен довести эту историю до конца.

«Оливка, Игорек и Рекс» (семейная комедия, реж. Александр Жигалкин)

финал сезона – 3 июня

1984 год. Оливка живет в деревне у бабушки с дедушкой, пока ее родители – мама Анна и папа Борис – работают врачами в Африке. Но их командировка закончилась, и вот Оливке, выросшей среди коз и кур, приходится переезжать в город. Зато ее верные друзья – Игорек и собака Рекс – находят способ переехать к ней. И тут начинается самое интересное. Каждый день Оливки, Игорька и Рекса – большое приключение. Проучить главного хулигана во дворе – без проблем. Набрать на грядке банку червяков для голодного дятла – не вопрос. Помирить любительницу слушать классику с ее недовольным соседом, который стучит по батарее – сделано. Ну и, конечно, хорошенько пошалить.

«Инспектор Гаврилов», 3-й сезон (комедия, реж. Кирилл Васильев)

новые серии – 5, 12, 19 и 26 июня

Что теперь будет с отделением полиции Усть-Шахтинска, которое возглавлял доблестный начальник? Пока все, что мы знаем: в городе грядут выборы мэра. И кому-то очень выгодно, чтобы Гаврилов, он же Медный, в них участвовал. А еще в новом сезоне нам предстоит познакомиться с загадочным Вороном – авторитетным вором в законе и, по совместительству, отцом Медного.

Фото: кадр из фильма ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО