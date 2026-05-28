Голливудская студия предложила режиссеру «Обсессии» $10 млн за новый фильм

Сделка пока не была заключена

Неожиданный успех малобюджетного хоррора ОБСЕССИЯ превратил режиссера Керри Баркера в одну из самых обсуждаемых фигур Голливуда. По информации The Hollywood Reporter, одна из крупных студий уже предложила постановщику $10 млн за его следующий оригинальный проект – еще до того, как он представил идею будущего фильма.

Впрочем, сделка пока не заключена. Продюсерская компания Blumhouse / Atomic Monster обладает приоритетным правом на переговоры по следующей картине Баркера. Поскольку компания сотрудничает с Universal по соглашению first look deal, именно этот мейджор получает возможность первым запустить новый проект режиссера. Тем не менее интерес к постановщику проявляют и другие студии, а потенциальная сумма контракта, по данным источников, может вырасти до $20 млн.

Причиной такого ажиотажа стали впечатляющие кассовые результаты ОБСЕССИИ. В дебютный уикенд в США хоррор заработал $17,1 млн, а во второй неожиданно прибавил 39%, собрав еще $23,9 млн. На данный момент американские сборы фильма достигли $62,3 млн. Картина была снята всего за $750 тысяч, после чего подразделение Focus Features приобрело права на нее за $15 млн по итогам премьеры на кинофестивале в Торонто.

Керри Баркер пришел в индустрию из YouTube и считается одним из представителей нового поколения режиссеров, начинавших карьеру в интернете. Сейчас постановщик завершает монтаж своего следующего фильма ANYTHING BUT GHOSTS, который также выпускают Focus Features и Blumhouse. Кроме того, Баркер уже подписал контракт со студией A24 на новую часть ТЕХАССКОЙ РЕЗНИ БЕНЗОПИЛОЙ.

Фото: кадр со съемок фильма ОБСЕССИЯ