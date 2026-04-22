Режиссер «Обсессии» снимет новую «Техасскую резню бензопилой» для A24

Студия А24 нашла режиссера для перезагрузки культового слэшера ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕЗНОПИЛОЙ – им станет постановщик хоррора ОБСЕССИЯ Карри Баркер.

Детали переосмысления картины 1974 года держатся в секрете. Оригинал Тоба Хупера рассказывал о компании молодых людей, которые становятся жертвами маньяка по прозвищу Кожаное Лицо, носящего маску из человеческой кожи, и его безумных родственников, занимающихся людоедством.

Напомним, что А24 приобрела права на франшизу в прошлом году и параллельно разрабатывает сериал вместе со сценаристом ДОЛГОЙ ПРОГУЛКИ Джей Ти Моллнером.

Стоит отметить, что в настоящее время Баркер, начинавший как автор комедийных скетчей, сейчас занят над фильмом ANYTHING BUT GHOSTS для Blumhouse. В центре сюжета – два мошенника, выдающие себя за исследователей паранормальных явлений, которым приходится столкнуться с настоящими призраками.

