A24 планирует ремейк «Кровавого спорта»

На главную роль будет рассматриваться молодой актер

Студия А24 продолжает пополнять свою копилку франшизами – по информации журналиста Джеффа Снейдера, компания ведет переговоры насчет покупки прав на ремейк боевика КРОВАВЫЙ СПОРТ с Жан-Клодом ван Даммом.

Утверждается, что студия планирует полностью перезагрузить проект и привлечь к работе экшн-режиссера «высокого уровня». На главную роль, в свою очередь, будет рассматриваться молодой актер.

Оригинальная лента 1988 года рассказывала об американском солдате Фрэнке Дюксе, который решает принять участие в нелегальном и жестоком турнире боевых искусств — Кумите, который проходит в Гонконге.

Фото: кадр из фильма КРОВАВЫЙ СПОРТ