A24 планирует ремейк «Кровавого спорта»
Автор: Илья Кувшинов
9 апреля 2025
На главную роль будет рассматриваться молодой актер
Студия А24 продолжает пополнять свою копилку франшизами – по информации журналиста Джеффа Снейдера, компания ведет переговоры насчет покупки прав на ремейк боевика КРОВАВЫЙ СПОРТ с Жан-Клодом ван Даммом.
Утверждается, что студия планирует полностью перезагрузить проект и привлечь к работе экшн-режиссера «высокого уровня». На главную роль, в свою очередь, будет рассматриваться молодой актер.
Оригинальная лента 1988 года рассказывала об американском солдате Фрэнке Дюксе, который решает принять участие в нелегальном и жестоком турнире боевых искусств — Кумите, который проходит в Гонконге.
Фото: кадр из фильма КРОВАВЫЙ СПОРТ
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