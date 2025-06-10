Юра Борисов сыграет в режиссерском дебюте Эмили Мортимер
Автор: Илья Кувшинов
10 июня 2025
Финансированием проекта занимается A24
Голливудская карьера Юры Борисова постепенно набирает обороты – по сообщению Deadline, актер подписался на участие в романтической ленте ДЕННИС (Dennis) для A24 и компании Fruit Free.
В центре повествования фильма, действие которого будет разворачиваться в Москве 1990-х годов, окажутся романтические отношения русского поэта в исполнении Борисова и британской студентки (звезда СОЛТБЕРН Элисон Оливер).
Автором сценария и режиссером картины выступает Эмили Мортимер (ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3, «Новости»).
A24 занимается финансированием проекта, а также его международным прокатом.
Фото: кадр из фильма КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ
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