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Google инвестирует $75 млн в студию A24

Автор: Илья Кувшинов

22 июня 2026

Обе стороны подчеркивают, что сотрудничество носит прежде всего исследовательский характер

Студия A24 и исследовательское подразделение Google DeepMind объявили о стратегическом партнерстве, посвященном разработке новых технологий для киноиндустрии.

В рамках сотрудничества стороны намерены совместно исследовать возможности искусственного интеллекта и создавать инструменты, способные найти применение на различных этапах кинопроизводства.

Одновременно с этим корпорация Google инвестировала в киностудию. Официально размер вложений не раскрывается, однако, по информации The Wall Street Journal, речь идет примерно о $75 млн. Несмотря на то что Google остается одним из крупнейших игроков в сфере цифровых развлечений благодаря YouTube, сделка с A24 стала первым случаем, когда компания приобрела долю в независимой киностудии.

Обе стороны подчеркивают, что сотрудничество носит прежде всего исследовательский характер.

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