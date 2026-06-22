Google инвестирует $75 млн в студию A24
Обе стороны подчеркивают, что сотрудничество носит прежде всего исследовательский характер
Студия A24 и исследовательское подразделение Google DeepMind объявили о стратегическом партнерстве, посвященном разработке новых технологий для киноиндустрии.
В рамках сотрудничества стороны намерены совместно исследовать возможности искусственного интеллекта и создавать инструменты, способные найти применение на различных этапах кинопроизводства.
Одновременно с этим корпорация Google инвестировала в киностудию. Официально размер вложений не раскрывается, однако, по информации The Wall Street Journal, речь идет примерно о $75 млн. Несмотря на то что Google остается одним из крупнейших игроков в сфере цифровых развлечений благодаря YouTube, сделка с A24 стала первым случаем, когда компания приобрела долю в независимой киностудии.
Обе стороны подчеркивают, что сотрудничество носит прежде всего исследовательский характер.