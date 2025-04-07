Режиссер приквела «Тихого места» поставит экранизацию игры Death Stranding для А24

Одним из продюсеров проекта выступает компания создателя игры Хидео Кодзимы

Похоже, A24 нашла для режиссера для экранизации Death Stranding – по информации Deadline, Майкл Сарноски (ТИХОЕ МЕСТО: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, СВИНЬЯ) напишет сценарий и поставит киноадаптацию игры Хидео Кодзимы.

Продюсерами проекта также выступят компания Square Peg и Kojima Productions.

Действие игры разворачивается в постапокалиптическом будущем на территории бывших Соединенных Штатов Америки, которые были разрушены вторжением призрачных существ из другого мира. Главным героем Death Stranding является курьер Сэм с внешностью Нормана Ридуса – перед ним стоит задача пересечь континент и связать друг с другом изолированные поселения.

Фото: обложка игры Death Stranding