Режиссер приквела «Тихого места» поставит экранизацию игры Death Stranding для А24
Автор: Илья Кувшинов
7 апреля 2025
Одним из продюсеров проекта выступает компания создателя игры Хидео Кодзимы
Похоже, A24 нашла для режиссера для экранизации Death Stranding – по информации Deadline, Майкл Сарноски (ТИХОЕ МЕСТО: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, СВИНЬЯ) напишет сценарий и поставит киноадаптацию игры Хидео Кодзимы.
Продюсерами проекта также выступят компания Square Peg и Kojima Productions.
Действие игры разворачивается в постапокалиптическом будущем на территории бывших Соединенных Штатов Америки, которые были разрушены вторжением призрачных существ из другого мира. Главным героем Death Stranding является курьер Сэм с внешностью Нормана Ридуса – перед ним стоит задача пересечь континент и связать друг с другом изолированные поселения.
Фото: обложка игры Death Stranding
Самое читаемое
CinemaCon 2025: Презентация Warner Bros.Подробнее
CinemaCon 2025: Презентация UniversalПодробнее
Касса России: «Пальма 2» уверенно держится на первом местеПодробнее
Новинки апреля в онлайн-кинотеатре StartПодробнее
Предварительная касса уикенда: «Батя 2. Дед» возглавила чартПодробнее
Предпродажи уикенда: «Батя 2. Дед» опережает «Тещу»Подробнее
Дивный новый мир: реальна ли вероятность возвращения голливудских мейджоров в Россию?Подробнее
Стала известна программа и жюри фестиваля «Святая Анна»Подробнее
CinemaCon 2025: Презентация Sony PicturesПодробнее
Apple TV+ урезает доступ к своему контенту в РоссииПодробнее
«Инклюзия в кино» и МШК запускают опен-колл на инклюзивную лабораторию для сценаристовПодробнее
CinemaCon 2025: Презентация LionsgateПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 31 марта – 6 апреля 2025 годаПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3-6 апреляПодробнее
Московский международный кинофестиваль представил программу и жюриПодробнее
Okko рассказал о новинках апреляПодробнее
CinemaCon 2025: Презентация DisneyПодробнее
CinemaCon 2025: Презентация ParamountПодробнее
Стали известны лауреаты анимационной премии «Икар» за 2024 годПодробнее
Wanta Group сравнила рейтинги ожидания фильмов 2024-2025 годов до премьеры и после начала прокатаПодробнее