top banner

A24 спродюсирует новый фильм от режиссера «Одного целого»

Автор: Илья Кувшинов

30 сентября 2025

Фантастический триллер «Отель отель отель отель» ранее попал в престижный «Черный список» сценариев

Постановщик боди-хоррора ОДНО ЦЕЛОЕ Майкл Шэнкс поработает с А24. Компания займется производством его новой ленты – фантастического триллера ОТЕЛЬ ОТЕЛЬ ОТЕЛЬ ОТЕЛЬ (Hotel Hotel Hotel Hotel).

В центре повествования – мужчина, который просыпается запертым в таинственном гостиничном номере. Единственный способ выбраться оттуда — наладить сотрудничество с самим собой. ОТЕЛЬ за авторством Шэнкса попал в 2021 году в престижный «Черный список» лучших неспродюсированных сценариев Голливуда.

Напомним, что А24 ранее пыталась приобрести права на американский прокат ОДНОГО ЦЕЛОГО, однако проиграла Neon. Точная сумма сделки тогда не называлась, но, по информации источников, варьировалась от $10 до $17 млн.

Фото: кадр со съемок фильма ОДНО ЦЕЛОЕ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

СТС представил проекты нового сезона
Подробнее
ИРИ представил новинки сезона 2025-2026 годов
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Август» забрал золото чарта
Подробнее
Касса четверга: «Август» стал лидером проката
Подробнее
Мультфильм «Маракуда» назван лучшим анимационным проектом на фестивале в Китае
Подробнее
Основатели «Атмосферы Кино» запустили компанию по реализации цифровых и телевизионных прав
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту анимационных национальных проектов
Подробнее
Драма «Малика» получила приз на международном кинофестивале в Пусане
Подробнее
Фонд кино продлил прием заявок на поддержку производства национальных фильмов
Подробнее
Власти Москвы возместят затраты на продвижение фильмов с традиционными ценностями
Подробнее
В Якутии введут систему кинорибейтов
Подробнее
Стали известны дата и место проведения церемонии вручения Дальневосточной кинопремии
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 22–28 сентября 2025 года
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов о Дальнем Востоке
Подробнее
В Екатеринбурге стартовал кинофестиваль «Одна шестая»
Подробнее
Международный кинорынок Eurasian Film Market объявил программу
Подробнее
Официальная касса России: прогулка с Дракулой
Подробнее
В Москве состоялась презентация нового сезона СТС: фоторепортаж
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Берлинская жара»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Август» уступает ленте «В списках не значился»
Подробнее

Новости по теме

Юра Борисов сыграет в режиссерском дебюте Эмили Мортимер
Подробнее
A24 планирует ремейк «Кровавого спорта»
Подробнее
Режиссер приквела «Тихого места» поставит экранизацию игры Death Stranding для А24
Подробнее