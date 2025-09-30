A24 спродюсирует новый фильм от режиссера «Одного целого»

Фантастический триллер «Отель отель отель отель» ранее попал в престижный «Черный список» сценариев

Постановщик боди-хоррора ОДНО ЦЕЛОЕ Майкл Шэнкс поработает с А24. Компания займется производством его новой ленты – фантастического триллера ОТЕЛЬ ОТЕЛЬ ОТЕЛЬ ОТЕЛЬ (Hotel Hotel Hotel Hotel).

В центре повествования – мужчина, который просыпается запертым в таинственном гостиничном номере. Единственный способ выбраться оттуда — наладить сотрудничество с самим собой. ОТЕЛЬ за авторством Шэнкса попал в 2021 году в престижный «Черный список» лучших неспродюсированных сценариев Голливуда.

Напомним, что А24 ранее пыталась приобрести права на американский прокат ОДНОГО ЦЕЛОГО, однако проиграла Neon. Точная сумма сделки тогда не называлась, но, по информации источников, варьировалась от $10 до $17 млн.

Фото: кадр со съемок фильма ОДНО ЦЕЛОЕ