«Чебурашка 2» заработал миллиард рублей в российском прокате

Автор: БК

2 января 2026

Покорение знакового рубежа случилось на второй день проката ленты

Согласно данным ЕАИС на 09:00 (мск) 2 января, кассовые сборы ленты ЧЕБУРАШКА 2 превысили 1 млрд рублей. В эти данные входит выручка от предпродаж билетов на ближайшие дни.

Покорение знакового рубежа случилось на второй день проката ленты.

Сказка Дмитрия Дьяченко стала 40-й российской картиной, собравшей миллиард в отечественном прокате, и первой – за 2026 год.

ЧЕБУРАШКА 2 вышел в прокат 1 января.

Фото: кадр из фильма ЧЕБУРАШКА 2

