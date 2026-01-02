«Чебурашка 2» заработал миллиард рублей в российском прокате

Покорение знакового рубежа случилось на второй день проката ленты

Согласно данным ЕАИС на 09:00 (мск) 2 января, кассовые сборы ленты ЧЕБУРАШКА 2 превысили 1 млрд рублей. В эти данные входит выручка от предпродаж билетов на ближайшие дни.

Сказка Дмитрия Дьяченко стала 40-й российской картиной, собравшей миллиард в отечественном прокате, и первой – за 2026 год.

ЧЕБУРАШКА 2 вышел в прокат 1 января.

Фото: кадр из фильма ЧЕБУРАШКА 2