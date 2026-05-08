Организаторы «Золотого глобуса» утвердили новые правила для премии

Вслед за «Оскаром» свои правила решил изменить и «Золотой глобус» – изменения затрагивают международные проекты и использование искусственного интеллекта.

Согласно новым требованиям, генеративный ИИ может использоваться только как вспомогательный инструмент. При этом ключевой творческий вклад – включая режиссуру, сценарий, музыку и анимацию – должен принадлежать людям.

Кроме того, неанглоязычные и независимые фильмы получили возможность претендовать на актерские номинации без обязательной подачи в категорию «Лучший фильм», если проекты соответствуют остальным требованиям премии.

Изменения коснулись и подкаст-категории. Теперь получить номинацию смогут только проекты, вошедшие в список Top 30 Podcasts от аналитической компании Luminate, также принадлежащей владельцам «Золотого глобуса».

Подача фильмов, сериалов и подкастов на премию откроется 1 июня и продлится до 30 октября. Номинанты будут объявлены 7 декабря, а сама церемония состоится 10 января 2027 года. Ведущей второй год подряд станет комик Никки Глейзер.