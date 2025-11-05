top banner

Хелен Миррен получит почетную награду на «Золотом глобусе»

Автор: Илья Кувшинов

5 ноября 2025

Премия имени Сесиля Б. де Милля присуждается с 1952 года

Организаторы премии «Золотой глобус» назвали следующего обладателя почетной премии имени Сесиля Б. де Милля – им станет актриса Хелен Миррен.

Награда будет вручена на специальном мероприятии Golden Eve 8 января за несколько дней до самой церемонии. Отмечается, что его трансляция станет главным событием так называемой «Золотой недели» (Golden Week) – новой инициативы от Paramount и Dick Clark Productions, которая будет проводиться в предшествующие «Золотому глобусу» дни.

Премия имени Сесиля Б. де Милля присуждается с 1952 года за выдающиеся заслуги в кинематографе. В числе ее обладателей Уолт Дисней, Джек Уорнер, Сидни Пуатье, Роберт Рэдфорд, Опра Уинфри, Барбра Стрейзанд и другие.

Номинанты на грядущий «Золотой глобус» будут объявлены 8 декабря, а сама 83-я церемония пройдет 11 января в отеле «Беверли Хилтон». Ведущей вновь выступит комик Никки Глейзер.

Фото: кадр из сериала «Гангстерленд»

