Объявлены лауреаты премии «Золотой глобус»
Лучшими фильмами стали «Бруталист» и «Эмилия Перес»
Стали известны лауреаты премии «Золотой глобус» за 2024 год.
Лучшим драматическим фильмом был назван БРУТАЛИСТ Брэйди Корбета, а лучшим комедийным фильмом (или мюзиклом) – ЭМИЛИЯ ПЕРЕС Жака Одиара..
Ведущей церемонии выступила комик Никки Глейзер.
Полный список победителей
• Лучший фильм (драма) – БРУТАЛИСТ
• Лучший фильм (мюзикл или комедия) – ЭМИЛИЯ ПЕРЕС
• Лучший анимационный фильм – ТЕЧЕНИЕ
• Кинематографические и кассовые достижения – ЗЛАЯ. СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА
• Лучший фильм на иностранном языке – ЭМИЛИЯ ПЕРЕС
• Лучший актер (драма) – Эдриан Броуди (БРУТАЛИСТ)
• Лучшая актриса (драма) – Фернанда Торрес (Я ВСЕ ЕЩЕ ЗДЕСЬ)
• Лучший актер (мюзикл или комедия) – Себастиан Стэн (ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК)
• Лучшая актриса (мюзикл или комедия) – Деми Мур (СУБСТАНЦИЯ)
• Лучший актер второго плана – Киран Калкин (НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ)
• Лучшая актриса второго плана – Зои Салдана (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)
• Лучший режиссер – Брэйди Корбет (БРУТАЛИСТ)
• Лучший сценарий – Питер Строан (КОНКЛАВ)
• Лучший оригинальный саундтрек – Трент Резнор и Аттикус Росс (ПРЕТЕНДЕНТЫ)
• Лучшая оригинальная песня – “El Mal” (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)
• Лучший телесериал (драма) – «Сегун»
• Лучший телесериал (мюзикл или комедия) – «Хитрости»
• Лучший телефильм, сериал или мини-сериал – «Олененок»
• Лучший актер в драматическом сериале – Хироюки Санада («Сегун»)
• Лучшая актриса в драматическом сериале – Анна Саваи («Сегун»)
• Лучший актер в мюзикле или комедии – Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
• Лучшая актриса в мюзикле или комедии – Джин Смарт («Хитрости»)
• Лучшая актриса второго плана в сериале – Джессика Ганнинг («Олененок»)
• Лучший актер второго плана в сериале – Таданобу Асано («Сегун»)
• Лучшая актриса в мини-сериале/антологии/телефильме – Джоди Фостер («Настоящий детектив: Страна ночи»)
• Лучший актер в мини-сериале/антологии/телефильме – Колин Фаррелл («Пингвин»)
• Лучшее выступление в стендап-комедии на телевидении – «Эли Вонг: Одинокая леди»
Фото: кадр из фильма БРУТАЛИСТ