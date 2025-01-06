Объявлены лауреаты премии «Золотой глобус»

Лучшими фильмами стали «Бруталист» и «Эмилия Перес»

Стали известны лауреаты премии «Золотой глобус» за 2024 год.

Лучшим драматическим фильмом был назван БРУТАЛИСТ Брэйди Корбета, а лучшим комедийным фильмом (или мюзиклом) – ЭМИЛИЯ ПЕРЕС Жака Одиара..

Ведущей церемонии выступила комик Никки Глейзер.

Полный список победителей

• Лучший фильм (драма) – БРУТАЛИСТ

• Лучший фильм (мюзикл или комедия) – ЭМИЛИЯ ПЕРЕС

• Лучший анимационный фильм – ТЕЧЕНИЕ

• Кинематографические и кассовые достижения – ЗЛАЯ. СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА

• Лучший фильм на иностранном языке – ЭМИЛИЯ ПЕРЕС

• Лучший актер (драма) – Эдриан Броуди (БРУТАЛИСТ)

• Лучшая актриса (драма) – Фернанда Торрес (Я ВСЕ ЕЩЕ ЗДЕСЬ)

• Лучший актер (мюзикл или комедия) – Себастиан Стэн (ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК)

• Лучшая актриса (мюзикл или комедия) – Деми Мур (СУБСТАНЦИЯ)

• Лучший актер второго плана – Киран Калкин (НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ)

• Лучшая актриса второго плана – Зои Салдана (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)

• Лучший режиссер – Брэйди Корбет (БРУТАЛИСТ)

• Лучший сценарий – Питер Строан (КОНКЛАВ)

• Лучший оригинальный саундтрек – Трент Резнор и Аттикус Росс (ПРЕТЕНДЕНТЫ)

• Лучшая оригинальная песня – “El Mal” (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)

• Лучший телесериал (драма) – «Сегун»

• Лучший телесериал (мюзикл или комедия) – «Хитрости»

• Лучший телефильм, сериал или мини-сериал – «Олененок»

• Лучший актер в драматическом сериале – Хироюки Санада («Сегун»)

• Лучшая актриса в драматическом сериале – Анна Саваи («Сегун»)

• Лучший актер в мюзикле или комедии – Джереми Аллен Уайт («Медведь»)

• Лучшая актриса в мюзикле или комедии – Джин Смарт («Хитрости»)

• Лучшая актриса второго плана в сериале – Джессика Ганнинг («Олененок»)

• Лучший актер второго плана в сериале – Таданобу Асано («Сегун»)

• Лучшая актриса в мини-сериале/антологии/телефильме – Джоди Фостер («Настоящий детектив: Страна ночи»)

• Лучший актер в мини-сериале/антологии/телефильме – Колин Фаррелл («Пингвин»)

• Лучшее выступление в стендап-комедии на телевидении – «Эли Вонг: Одинокая леди»

Фото: кадр из фильма БРУТАЛИСТ