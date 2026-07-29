top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Члены HFPA потребовали отменить сделку по продаже «Золотого глобуса»

Члены HFPA потребовали отменить сделку по продаже «Золотого глобуса»

Автор: Илья Кувшинов

29 июля 2026

Истцы также требуют не менее $150 млн компенсации

Участники Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) подали иск против медиахолдинга Penske Media и связанных с ним структур, обвинив их в мошенничестве при приобретении премии «Золотой глобус». Истцы требуют не менее $150 млн компенсации и добиваются аннулирования сделки 2023 года, в результате которой HFPA была распущена.

Согласно документам, владелец Penske Media Джей Пенске и глава Eldridge Industries Тодд Боэли якобы намеренно способствовали бойкоту «Золотого глобуса», чтобы снизить стоимость актива и приобрести его на более выгодных условиях. Также утверждается, что участие Penske Media в сделке было скрыто от совета HFPA, а бывшим членам ассоциации не выполнили обещания сохранить пожизненное право голосования и посещения церемонии.

Истцы считают, что Penske Media стремится установить доминирующее положение на рынке отраслевых медиа и премий. В частности, холдингу принадлежат индустриальные киноиздания Variety, The Hollywood Reporter и Deadline, а также Rolling Stone, Billboard и продюсерская компания Dick Clark Productions.

Представители нынешних владельцев «Золотого глобуса» назвали иск «абсурдным» и заявили, что бывшие члены HFPA пытаются использовать судебный процесс ради восстановления утраченных привилегий. Они также подчеркнули, что организация «давно критикуется за этические нарушения и неинклюзивность».

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Кинокомпания братьев Андреасян экранизирует цикл произведений Даши Коэн
Подробнее
Marvel представила триквел «Черной пантеры» и нового «Призрачного гонщика» на Comic-Con 2026
Подробнее
КИОН рассказал о новинках августа
Подробнее
Сердце коммерсанта: итоги российского онлайн-проката за июнь
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 20–26 июля 2026 года
Подробнее
В летнем кинотеатре Okko состоялась премьера детективного триллера «Похищение»
Подробнее
Трансляция финала чемпионата мира по футболу поставила рекорд на спортивном ТВ в России
Подробнее
Предварительная касса четверга: «На деревню дедушке 2» оказался в лидерах
Подробнее
Объявлена программа Венецианского кинофестиваля
Подробнее
Слияние Paramount и Warner Bros. отложено до июня 2027 года
Подробнее
Фестиваль «Окно в Европу» назвал фильм открытия
Подробнее
Еврокомиссия одобрила слияние Paramount и Warner Bros. Discovery
Подробнее
Вокруг света: cборы российского кино за рубежом в первом полугодии 2026 года
Подробнее
Чебурашка в убежище: итоги российского онлайн-проката за первое полугодие 2026 года
Подробнее
Фестиваль ОРИДЖИНАЛ+ ДОК пройдет в рамках Московской международной недели кино
Подробнее
Дмитрий Давиденко возглавил киностудию «Ленфильм»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23-26 июля
Подробнее
Владимир Путин подписал закон о регулировании искусственного интеллекта
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «На деревню дедушке 2» удерживает лидерство
Подробнее
Фестиваль «Окно в Европу» представил конкурсную программу
Подробнее

Новости по теме

Организаторы «Золотого глобуса» утвердили новые правила для премии
Подробнее
Стала известна дата проведения премии «Золотой глобус» в 2027 году
Подробнее
Рейтинг трансляции «Золотого глобуса» просел на 7%
Подробнее
Объявлены лауреаты премии «Золотой глобус»
Подробнее
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Подробнее