Члены HFPA потребовали отменить сделку по продаже «Золотого глобуса»

Истцы также требуют не менее $150 млн компенсации

Участники Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) подали иск против медиахолдинга Penske Media и связанных с ним структур, обвинив их в мошенничестве при приобретении премии «Золотой глобус». Истцы требуют не менее $150 млн компенсации и добиваются аннулирования сделки 2023 года, в результате которой HFPA была распущена.

Согласно документам, владелец Penske Media Джей Пенске и глава Eldridge Industries Тодд Боэли якобы намеренно способствовали бойкоту «Золотого глобуса», чтобы снизить стоимость актива и приобрести его на более выгодных условиях. Также утверждается, что участие Penske Media в сделке было скрыто от совета HFPA, а бывшим членам ассоциации не выполнили обещания сохранить пожизненное право голосования и посещения церемонии.

Истцы считают, что Penske Media стремится установить доминирующее положение на рынке отраслевых медиа и премий. В частности, холдингу принадлежат индустриальные киноиздания Variety, The Hollywood Reporter и Deadline, а также Rolling Stone, Billboard и продюсерская компания Dick Clark Productions.

Представители нынешних владельцев «Золотого глобуса» назвали иск «абсурдным» и заявили, что бывшие члены HFPA пытаются использовать судебный процесс ради восстановления утраченных привилегий. Они также подчеркнули, что организация «давно критикуется за этические нарушения и неинклюзивность».