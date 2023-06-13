«Золотой глобус» сменил владельца

Голливудская ассоциация иностранной прессы будет распущена

Компании Dick Clark Productions и Eldridge объявили о приобретении всех активов, прав и имущества премии «Золотой глобус» у Голливудской ассоциации иностранной прессы. HFPA и ее члены больше не будут вручать престижную награду, а церемония станет коммерческим предприятием. Сама ассоциация будет распущена.

Объявление было сделано Тоддом Боэли, председателем Eldridge, и Джеем Пенске, генеральным директором DCP. Последний также является главой и основателем Penske Media. Это крупный американский медиахолдинг, которому принадлежат издания Deadline, Variety, Rolling Stone, The Hollywood Reporter, Billboard, IndieWire и другие популярные СМИ.

Новые владельцы создадут фонд «Золотой глобус», который продолжит благотворительную деятельность HPFA. В рамках сделки Dick Clark Productions и ее партнеры будут планировать, организовывать и продюсировать ежегодную церемонию вручения наград «Золотой глобус».

Сделка завершила процесс, который был начат в июле прошлого года, когда HFPA одобрила предложение Eldridge Industries о создании частной фирмы для управления активами «Золотого глобуса» с отдельной некоммерческой организацией для сохранения ее благотворительных и филантропических программ. Реструктуризация была предложена Боэли, который осенью 2021 года был назначен временным генеральным директором HFPA на фоне негативного восприятия голливудской общественностью методов оценок Ассоциации и отсутствия дайверсити в ее решениях.

81-я церемония «Золотой глобус» состоится 7 января 2024 года.