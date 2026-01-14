Рейтинг трансляции «Золотого глобуса» просел на 7%

По данным Nielsen, премию в этом году смотрело 8,66 млн человек

«Золотой глобус» продолжает терять зрителей – по данным Nielsen, количество зрителей трансляции премии в этом году составило 8,66 млн человек, что на 7% ниже показателей прошлого года.

Для сравнения – в 2020 году мероприятие привлекло 18,3 млн зрителей. Однако, важно отметить, что это было еще до скандалов, связанных с Голливудской ассоциацией иностранной прессы (HFPA), очень сильно ударивших по рейтингу церемонии.

Аналитики подчеркивают, что cнижение количества зрителей было ожидаемым: в этом году «Золотой глобус» начинался не непосредственно после решающего мачта Национальной футбольной лиги, и у людей было достаточно времени, чтобы переключить канал.

Если сравнивать показатели этого года с недавними наградными мероприятиями, то минувший «Золотой глобус» продемонстрировал результат выше трансляции премии «Эмми 2025» (7,42 млн человек), но уступил прошлогоднему «Оскару» (18,3 млн человек).

Напомним, что лучшим драматическим фильмом был назван ГАМНЕТ Хлои Чжао, а лучшей комедией (или мюзиклом) – БИТВА ЗА БИТВОЙ Пола Томаса Андерсона.

Фото: официальный сайт премии