Объявлены лауреаты премии «Золотой глобус»
Главные награды достались фильмам «Гамнет» и «Битва за битвой»
В Лос-Анджелесе завершилась торжественная церемония вручения премии «Золотой глобус» за 2025 год.
Лучшим драматическим фильмом был назван ГАМНЕТ Хлои Чжао, а лучшим комедийным фильмом (или мюзиклом) – БИТВА ЗА БИТВОЙ Пола Томаса Андерсона.
Ведущей церемонии вновь выступила комик Никки Глейзер.
Полный список победителей
• Лучший фильм (драма) – ГАМНЕТ
• Лучший фильм (мюзикл или комедия) – БИТВА ЗА БИТВОЙ
• Лучший анимационный фильм – КЕЙ-ПОП-ОХОТНИЦЫ НА ДЕМОНОВ
• Кинематографические и кассовые достижения – ГРЕШНИКИ
• Лучший фильм на иностранном языке – СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ
• Лучший актер (драма) – Вагнер Моура (СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ)
• Лучшая актриса (драма) – Джесси Бакли (ГАМНЕТ)
• Лучший актер (мюзикл или комедия) – Тимоти Шаламе (МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ)
• Лучшая актриса (мюзикл или комедия) – Роуз Бирн (Я БЫ ТЕБЯ ПНУЛА, ЕСЛИ БЫ МОГЛА)
• Лучший актер второго плана – Стеллан Скарсгард (СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ)
• Лучшая актриса второго плана – Тейана Тейлор (БИТВА ЗА БИТВОЙ)
• Лучший режиссер – Пол Томас Андерсон (БИТВА ЗА БИТВОЙ)
• Лучший сценарий – Пол Томас Андерсон (БИТВА ЗА БИТВОЙ)
• Лучший оригинальный саундтрек – Людвиг Йоранссон (ГРЕШНИКИ)
• Лучшая оригинальная песня – Golden (КЕЙ-ПОП-ОХОТНИЦЫ НА ДЕМОНОВ)
• Лучший телесериал (драма) – «Питт»
• Лучший телесериал (мюзикл или комедия) – «Киностудия»
• Лучший телефильм, сериал или мини-сериал – «Переходный возраст»
• Лучший актер в драматическом сериале – Ноа Уайли («Питт»)
• Лучшая актриса в драматическом сериале – Рэй Сихорн («Одна из многих»)
• Лучший актер в мюзикле или комедии – Сет Роген («Киностудия»)
• Лучшая актриса в мюзикле или комедии – Джин Смарт («Хитрости»)
• Лучшая актриса второго плана в сериале – Эрин Доэрти («Переходный возраст»)
• Лучший актер второго плана в сериале – Оуэн Купер («Переходный возраст»)
• Лучшая актриса в мини-сериале/антологии/телефильме – Мишель Уильямс («Умираю, как хочу секса»)
• Лучший актер в мини-сериале/антологии/телефильме – Стивен Грэм («Переходный возраст»)
• Лучшее выступление в стендап-комедии на телевидении – Ricky Gervais: Mortality
• Лучший подкаст – Good Hang with Amy Poehler
Фото: кадр из фильма ГАМНЕТ