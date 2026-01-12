Объявлены лауреаты премии «Золотой глобус»

Главные награды достались фильмам «Гамнет» и «Битва за битвой»

В Лос-Анджелесе завершилась торжественная церемония вручения премии «Золотой глобус» за 2025 год.

Лучшим драматическим фильмом был назван ГАМНЕТ Хлои Чжао, а лучшим комедийным фильмом (или мюзиклом) – БИТВА ЗА БИТВОЙ Пола Томаса Андерсона.

Ведущей церемонии вновь выступила комик Никки Глейзер.

Полный список победителей

• Лучший фильм (драма) – ГАМНЕТ

• Лучший фильм (мюзикл или комедия) – БИТВА ЗА БИТВОЙ

• Лучший анимационный фильм – КЕЙ-ПОП-ОХОТНИЦЫ НА ДЕМОНОВ

• Кинематографические и кассовые достижения – ГРЕШНИКИ

• Лучший фильм на иностранном языке – СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ

• Лучший актер (драма) – Вагнер Моура (СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ)

• Лучшая актриса (драма) – Джесси Бакли (ГАМНЕТ)

• Лучший актер (мюзикл или комедия) – Тимоти Шаламе (МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ)

• Лучшая актриса (мюзикл или комедия) – Роуз Бирн (Я БЫ ТЕБЯ ПНУЛА, ЕСЛИ БЫ МОГЛА)

• Лучший актер второго плана – Стеллан Скарсгард (СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ)

• Лучшая актриса второго плана – Тейана Тейлор (БИТВА ЗА БИТВОЙ)

• Лучший режиссер – Пол Томас Андерсон (БИТВА ЗА БИТВОЙ)

• Лучший сценарий – Пол Томас Андерсон (БИТВА ЗА БИТВОЙ)

• Лучший оригинальный саундтрек – Людвиг Йоранссон (ГРЕШНИКИ)

• Лучшая оригинальная песня – Golden (КЕЙ-ПОП-ОХОТНИЦЫ НА ДЕМОНОВ)

• Лучший телесериал (драма) – «Питт»

• Лучший телесериал (мюзикл или комедия) – «Киностудия»

• Лучший телефильм, сериал или мини-сериал – «Переходный возраст»

• Лучший актер в драматическом сериале – Ноа Уайли («Питт»)

• Лучшая актриса в драматическом сериале – Рэй Сихорн («Одна из многих»)

• Лучший актер в мюзикле или комедии – Сет Роген («Киностудия»)

• Лучшая актриса в мюзикле или комедии – Джин Смарт («Хитрости»)

• Лучшая актриса второго плана в сериале – Эрин Доэрти («Переходный возраст»)

• Лучший актер второго плана в сериале – Оуэн Купер («Переходный возраст»)

• Лучшая актриса в мини-сериале/антологии/телефильме – Мишель Уильямс («Умираю, как хочу секса»)

• Лучший актер в мини-сериале/антологии/телефильме – Стивен Грэм («Переходный возраст»)

• Лучшее выступление в стендап-комедии на телевидении – Ricky Gervais: Mortality

• Лучший подкаст – Good Hang with Amy Poehler

Фото: кадр из фильма ГАМНЕТ