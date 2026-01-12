top banner

Объявлены лауреаты премии «Золотой глобус»

Автор: Илья Кувшинов

12 января 2026

Главные награды достались фильмам «Гамнет» и «Битва за битвой»

В Лос-Анджелесе завершилась торжественная церемония вручения премии «Золотой глобус» за 2025 год.

Лучшим драматическим фильмом был назван ГАМНЕТ Хлои Чжао, а лучшим комедийным фильмом (или мюзиклом) – БИТВА ЗА БИТВОЙ Пола Томаса Андерсона.

Ведущей церемонии вновь выступила комик Никки Глейзер.

Полный список победителей
• Лучший фильм (драма) – ГАМНЕТ 
• Лучший фильм (мюзикл или комедия) – БИТВА ЗА БИТВОЙ
• Лучший анимационный фильм – КЕЙ-ПОП-ОХОТНИЦЫ НА ДЕМОНОВ
• Кинематографические и кассовые достижения – ГРЕШНИКИ
• Лучший фильм на иностранном языке – СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ
• Лучший актер (драма) – Вагнер Моура (СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ)
• Лучшая актриса (драма) – Джесси Бакли (ГАМНЕТ)
• Лучший актер (мюзикл или комедия) – Тимоти Шаламе (МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ)
• Лучшая актриса (мюзикл или комедия) – Роуз Бирн (Я БЫ ТЕБЯ ПНУЛА, ЕСЛИ БЫ МОГЛА)
• Лучший актер второго плана – Стеллан Скарсгард (СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ)
• Лучшая актриса второго плана – Тейана Тейлор (БИТВА ЗА БИТВОЙ)
• Лучший режиссер – Пол Томас Андерсон (БИТВА ЗА БИТВОЙ)
• Лучший сценарий – Пол Томас Андерсон (БИТВА ЗА БИТВОЙ)
• Лучший оригинальный саундтрек – Людвиг Йоранссон (ГРЕШНИКИ)
• Лучшая оригинальная песня – Golden (КЕЙ-ПОП-ОХОТНИЦЫ НА ДЕМОНОВ)
• Лучший телесериал (драма) – «Питт»
• Лучший телесериал (мюзикл или комедия) – «Киностудия»
• Лучший телефильм, сериал или мини-сериал – «Переходный возраст»
• Лучший актер в драматическом сериале – Ноа Уайли («Питт»)
• Лучшая актриса в драматическом сериале – Рэй Сихорн («Одна из многих»)
• Лучший актер в мюзикле или комедии – Сет Роген («Киностудия»)
• Лучшая актриса в мюзикле или комедии – Джин Смарт («Хитрости»)
• Лучшая актриса второго плана в сериале – Эрин Доэрти («Переходный возраст»)
• Лучший актер второго плана в сериале – Оуэн Купер («Переходный возраст»)
• Лучшая актриса в мини-сериале/антологии/телефильме – Мишель Уильямс («Умираю, как хочу секса»)
• Лучший актер в мини-сериале/антологии/телефильме – Стивен Грэм («Переходный возраст»)
• Лучшее выступление в стендап-комедии на телевидении – Ricky Gervais: Mortality
• Лучший подкаст – Good Hang with Amy Poehler

Фото: кадр из фильма ГАМНЕТ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Простоквашино» заработало два миллиарда рублей в российском прокате
Подробнее
«Чебурашка 2» заработал три миллиарда в российском прокате
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Горничная» обгоняет «Плохую девочку»
Подробнее
«Чебурашка 2» заработал четыре миллиарда в российском прокате
Подробнее
Съемки нового «Властелина колец» начнутся в мае
Подробнее
«Битва за битвой» взяла главный приз на премии Critics Choice Awards
Подробнее
Международная касса: третий «Аватар» и второй «Зверополис» сохраняют лидерство
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 8–11 января
Подробнее
Гильдия актеров США объявила номинантов на свою премию
Подробнее
Гильдия режиссеров США объявила номинантов на свою премию
Подробнее
Американская касса: лучший новогодний уикенд после пандемии
Подробнее
Руководство Warner Bros. отклонило очередное предложение Paramount о поглощении
Подробнее
«Буратино» заработал два миллиарда рублей в российском прокате
Подробнее
Гильдия продюсеров США представила номинантов на свою премию
Подробнее
Международная касса: «Зверополис 2» стал самым кассовым голливудским мультфильмом за всю историю
Подробнее
Американская касса: триквел «Аватара» лидирует четвертую неделю подряд
Подробнее

Новости по теме

Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Подробнее
Хелен Миррен получит почетную награду на «Золотом глобусе»
Подробнее
Объявлены лауреаты премии «Золотой глобус»
Подробнее
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Подробнее
Виола Дэвис получит почетную награду на «Золотом глобусе»
Подробнее