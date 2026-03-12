Стала известна дата проведения премии «Золотой глобус» в 2027 году

Ведущей шоу в третий раз выступит комик Никки Глейзер

Организаторы 84-й премии «Золотой глобус» объявили дату проведения следующей церемонии – она состоится 10 января 2027 года.

Ведущей шоу в третий раз выступит комик Никки Глейзер. Отмечается, что в этом году ее монолог за первые 36 часов набрал почти 14 млн просмотров только на официальных страницах премии в соцсетях.

В США «Золотой глобус» вновь будет транслироваться в прямом эфире на канале CBS и стриминговом сервисе Paramount+. Стоит отметить, что мероприятие продолжает терять аудиторию – по данным Nielsen, количество зрителей трансляции премии в 2025 году составило 8,66 млн человек, что на 7% ниже показателей прошлого года.

Фото: соцсети премии