top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Стала известна дата проведения премии «Золотой глобус» в 2027 году

Стала известна дата проведения премии «Золотой глобус» в 2027 году

Автор: Илья Кувшинов

12 марта 2026

Ведущей шоу в третий раз выступит комик Никки Глейзер

Организаторы 84-й премии «Золотой глобус» объявили дату проведения следующей церемонии – она состоится 10 января 2027 года.

Ведущей шоу в третий раз выступит комик Никки Глейзер. Отмечается, что в этом году ее монолог за первые 36 часов набрал почти 14 млн просмотров только на официальных страницах премии в соцсетях.

В США «Золотой глобус» вновь будет транслироваться в прямом эфире на канале CBS и стриминговом сервисе Paramount+. Стоит отметить, что мероприятие продолжает терять аудиторию – по данным Nielsen, количество зрителей трансляции премии в 2025 году составило 8,66 млн человек, что на 7% ниже показателей прошлого года.

Фото: соцсети премии

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Касса четверга: пиратские релизы снова возглавили прокат
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках марта
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 2–8 марта 2026 года
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Новая теща» и «Царевна-лягушка 2» возглавили прокат
Подробнее
«Яндекс» и VK станут посредниками для передачи данных об активности пользователей стримингов
Подробнее
Страх и ненависть в Берлине
Подробнее
Новинки марта в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Подробнее
ФАС назвала размещение рекламы в Telegram и YouTube незаконным
Подробнее
Питер Джексон получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале
Подробнее
Pixar работает над новой «Корпорацией монстров»
Подробнее
В Москве состоялась премьера сериала «На льду»
Подробнее
Гильдия сценаристов США назвала победителей своей премии за 2025 год
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Царевна-лягушка 2» вырвалась в лидеры
Подробнее
Касса России: «Царевна-лягушка 2» возглавила прокат
Подробнее
В Москве пройдет международный форум AI-кинематографистов «Генератор»
Подробнее
Доля зарубежного кино на российском ТВ опустилась до минимума за 5 лет
Подробнее
Режиссер «Сто лет тому вперед» снимет приключенческий экшн «Сердце монстра»
Подробнее
Кристофер Маккуори снимет нового «Конана» с Арнольдом Шварценеггером
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 12-15 марта
Подробнее
ФАС подтвердила запрет рекламы на всех ограниченных Роскомнадзором платформах
Подробнее

Новости по теме

Рейтинг трансляции «Золотого глобуса» просел на 7%
Подробнее
Объявлены лауреаты премии «Золотой глобус»
Подробнее
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Подробнее
Хелен Миррен получит почетную награду на «Золотом глобусе»
Подробнее
Объявлены лауреаты премии «Золотой глобус»
Подробнее