Виола Дэвис получит почетную награду на «Золотом глобусе»

82-я церемония пройдет 5 января

Организаторы премии «Золотой глобус» назвали следующего обладателя почетной премии Сесиля Б. Де Милля – ей станет актриса Виола Дэвис.

Награда будет вручена во время 82-й церемонии, которая пройдет 5 января в отеле Беверли Хилтон. Ведущей мероприятия выступит комик Никки Глейзер.

Премия Сесиля Б. Де Милля присуждается с 1952 года за выдающиеся заслуги в кинематографе. В числе ее обладателей – Уолт Дисней, Джек Уорнер, Сидни Пуатье, Роберт Рэдфорд, Опра Уинфри, Барбра Стрейзанд и другие. В прошлом году награда не вручалась.

Номинанты на грядущий «Золотой глобус» будут объявлены 9 декабря.

Фото: кадр из фильма ВДОВЫ