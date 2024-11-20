Виола Дэвис получит почетную награду на «Золотом глобусе»
Автор: Илья Кувшинов
20 ноября 2024
82-я церемония пройдет 5 января
Организаторы премии «Золотой глобус» назвали следующего обладателя почетной премии Сесиля Б. Де Милля – ей станет актриса Виола Дэвис.
Награда будет вручена во время 82-й церемонии, которая пройдет 5 января в отеле Беверли Хилтон. Ведущей мероприятия выступит комик Никки Глейзер.
Премия Сесиля Б. Де Милля присуждается с 1952 года за выдающиеся заслуги в кинематографе. В числе ее обладателей – Уолт Дисней, Джек Уорнер, Сидни Пуатье, Роберт Рэдфорд, Опра Уинфри, Барбра Стрейзанд и другие. В прошлом году награда не вручалась.
Номинанты на грядущий «Золотой глобус» будут объявлены 9 декабря.
Фото: кадр из фильма ВДОВЫ
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