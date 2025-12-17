top banner

Официальная касса России: успешные приключения Шурика

Новогодняя комедия «Невероятные приключения Шурика» уверенно возглавила прокат

Новогодний музыкальный фильм НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА стал новым лидером проката с выручкой 122 млн рублей. Картину посмотрели 261 тысяча зрителей. Проект телеканала ТНТ и компании «Ген Продакшн» опередил такие комедии, как ЗЯТЬ (86,1 млн рублей и 212 тысяч зрителей), ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ (71,9 млн рублей и 179 тысяч зрителей), БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ (66,8 млн рублей и 169 тысяч зрителей) и БРАТЬЯ (59,3 млн рублей и 142 тысячи зрителей).

Заместитель генерального директора холдинга «Газпром-Медиа», директор телеканала ТНТ и продюсер картины Тина Канделаки подтвердила, что стартовые сборы четвертого фильма популярной новогодней серии оправдали ожидания команды, и подчеркнула, как важен для этого релиза хороший «сарафан». «Мы очень довольны стартом. Он соответствует нашим ожиданиям и подтверждает, что зритель был готов к большому новогоднему кино в таком формате. Но для нас важно не только лидерство в прокате, но и то, как фильм был принят в первые дни. НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА сразу стали событием уикенда, о котором говорят и которое обсуждают. Ровно на этот эффект мы рассчитывали, когда запускали проект», – уточнила продюсер.

На второй неделе присутствия в «сером» прокате ЗВЕРОПОЛИС 2 прибавил к своим сборам 49,2%. Общая касса короткометражек с предсеансовым обслуживанием составила 104 млн рублей.

Приключенческая лента ВОЛЧОК опустилась на третье место, потеряв умеренные 35,1% от кассы прошлой недели. Это мягче падения детектива КРАСНЫЙ ШЕЛК (-38,3%) и кинокомикса МАЙОР ГРОМ: ИГРА (-47,1%), но заметнее, чем было у другой приключенческой картины, СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ (-23%). Фильм с Евгением Ткачуком заработал за второй уикенд 100,5 млн рублей, а в общей сложности – 289 млн.

ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 вошла в тройку самых кассовых релизов этого года. На пятом уикенде проект прибавил 75 млн, и его общая касса достигла 1,667 млрд рублей, что больше тоталов российских картин ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (1,637 млрд рублей) и БАТЯ 2: ДЕД (1,595 млрд). Фильм Рубена Фляйшера также обошел по сборам экшн АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (1,562 млрд), но уступил ему по числу зрителей: 3,081 млн против 4,846 млн.

Мультфильм ТРИ КОТА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ стартовал с пятой строчки, собрав 71,7 млн рублей. Это чуть больше показателей второй части ЗИМНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (69,3 млн), которая выходила в близкие к текущим даты в прошлом году. А вот по числу зрителей сиквел оказался успешнее триквела: 217 тысяч против 196 тысяч у новинки. Полнометражное продолжение популярного мультсериала обошло по стартовым цифрам сборник ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2 (69,6 млн рублей и 190 тысяч зрителей), но уступило результатам второго ФИННИКА (77,3 млн и 212 тысяч зрителей).

Самым заметным снижением в топ-10 отметилось аниме ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ – 63,5%. Это больше цифр ближайших аналогов: ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» (-57,6%) и МАЛЬЧИК И ПТИЦА (-33,2%). На втором уикенде релиз заработал 38,1 млн рублей, а в общей сумме – 185 млн рублей.

Скандинавская сказка МЫШИНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ поднялась с одиннадцатого на седьмое место, показав падение на 29,9% и освоив 9,8 млн рублей. Общая касса выросла до 25,7 млн рублей, что максимально близко к сборам самого успешного релиза Capella Film текущего года ДЕТИ ЛЕСА (26,7 млн).

Новогодняя комедия ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ за три недели увеличила выручку до 87,9 млн рублей. Это приближает ее к итоговым цифрам таких недавних российских семейных фильмов, как (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (95,6 млн) и КАПИТАН КРЮК (97,7 млн).

Восемь недель топ-10 не покидает ГОРЫНЫЧ. Прибавив 8,4 млн рублей, проект заработал в совокупности 1,531 млрд. Сказка с Александром Петровым скоро опередит тотал фантастики с его же участием СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (1,533 млрд рублей). А вот рекорд по числу зрителей картина уже поставила: 4,056 млн зрителей делают ее самым посещаемым релизом в пакете кинокомпании «Вольга». Позади остались ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (4,048 млн зрителей) Гая Ричи.

Триллер УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ с выручкой 7,8 млн рублей замкнул десятку лучших, потеряв 51%. Касса фильма за три прокатных недели составила 82,6 млн рублей, что максимально близко с тоталу хоррора ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ (87,4 млн)

Также в прокат вышли рождественский слэшер ТИХАЯ НОЧЬ, СМЕРТЕЛЬНАЯ НОЧЬ (12-е место, 6,5 млн рублей и 14 тысяч зрителей), мелодрама СОЖАЛЕЮ О ТЕБЕ (15-е место, 4,4 млн рублей и 7,4 тысячи зрителей) и фильм ужасов АСТРАЛ. ДОМ № 13 (17-е место, 3,9 млн рублей и 8,2 тысячи зрителей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 594 млн рублей, с учетом стран СНГ – 722 млн. Это на 9,8% меньше по сравнению с прошлыми выходными и равнозначно показателям аналогичного уикенда 2024 года, когда в прокат вышла сказка БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД.

Фото: кадр со съемок фильма НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА

17.12.2025 Автор: Вероника Cкурихина

