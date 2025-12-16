Тина Канделаки: «Кинопрокат и телеэфир работают как единая история, усиливая друг друга и продлевая жизнь фильма как глобального новогоднего события»

Заместитель генерального директора холдинга «Газпром-Медиа» и продюсер «Невероятных приключений Шурика» объяснила БК секрет успеха проекта не только в телеэфире, но и в кинотеатрах

Кинопрокат возглавил фильм НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА, новогодняя комедия ТНТ, которая впервые вышла за пределы телеэфира, на большие экраны. Главные роли в новом проекте от создателей телехитов НЕБРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА, ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ВСË и САМОИРОНИЯ СУДЬБЫ, который соединяет в себе отсылки к советскому кино и мировой классике, а также к актуальным мемам, сыграли звезды ТНТ Тимур Батрутдинов, Марина Кравец, Павел Воля, Ляйсан Утяшева, Гарик Мартиросян, Михаил Галустян. Заместитель генерального директора холдинга «Газпром-Медиа», директор телеканала ТНТ и продюсер картины Тина Канделаки объяснила БК секрет успеха проекта не только в телеэфире, но и в кинотеатрах.

Как вы оцениваете старта фильма НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА? Совпали ли сборы с вашими ожиданиями?

Мы очень довольны стартом. По итогам первого уикенда фильм возглавил прокат, собрав более 121 миллиона рублей и привлек в кинотеатры почти 270 тысяч людей – это очень хороший результат. Он соответствует нашим ожиданиям и подтверждает, что зритель был готов к большому новогоднему кино в таком формате. Но для нас важно не только лидерство в прокате, но и то, как фильм был принят в первые дни. НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА сразу стали событием уикенда, о котором говорят и которое обсуждают. Ровно на этот эффект мы рассчитывали, когда запускали проект.

Как вы приняли решение выпустить новогодний фильм ТНТ на большие экраны? Какие задачи тут ставили перед собой?

Решение было очень простым и абсолютно прагматичным. На прошлогоднем предпоказе НЕБРИЛЛИАНТОВОЙ РУКИ мы увидели живую реакцию зала: люди активно реагировали на шутки, мемы и отсылки, смеялись, аплодировали, получали удовольствие. В этот момент стало очевидно: это кино работает как большое зрительское событие, а значит, ему тесно только в телеэфире. Мы честно задали себе вопрос: зачем прятать такие проекты только на ТВ, если их можно и нужно показывать в кинотеатрах? Поэтому НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА мы изначально делали с прицелом на большой прокат. Наша задача была не попробовать, а сразу играть по-крупному и дать зрителю полноценный новогодний киноаттракцион.

Новогодние фильмы ТНТ крайне востребованы в телеэфире, но было непонятно, удастся ли конвертировать эту популярность в проданных кинобилетах. Как вы объясняете себе успех картины? Тем более фильм существенно превзошел результаты прошлогодней похожей комедии ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ?

Мы изначально понимали, что перенос телевизионного успеха в кино – не автоматический процесс. Проданные билеты нельзя перевести из рейтингов, их нужно заслужить. Поэтому мы делали не телевизионный спецпроект, а полноценное кинособытие – с мощным кастом, масштабными музыкальными номерами, нашим фирменным юмором и ощущением приближающегося праздника. Успех картины я объясняю очень просто: зритель почувствовал честность намерений. Это не попытка сыграть на ностальгии и не ремейк, а свежее и актуальное новогоднее развлечение, сделанное в логике современного поп-культурного кино. Плюс важную роль сыграло понимание своей аудитории – мы точно знали, для кого и зачем делаем этот фильм.

Часть зрителей, кажется, не поняла, что это новогоднее развлечение от ТНТ, а не ремейк картины Леонида Гайдая, и поэтому негативно реагировала на проект. Как вы считаете, это ошибка в маркетинговом позиционировании или, наоборот, повод для повышения узнаваемости фильма? Что в целом думаете о реакции защитников советской классики?

Мы с самого начала честно позиционировали фильм как новогоднее развлечение от ТНТ, а не как ремейк картины Леонида Гайдая. Тем более что НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА – это буквально калейдоскоп образов и сюжетов и из советского, и из голливудского кино, поэтому речи о повторении одной картины точно идти не может. Для нас было принципиально важно не спорить с классикой и не переписывать ее, а вести с ней диалог на языке современной поп-культуры. При этом я всегда повторяю, что наши фильмы – это главное новогоднее приключение, и на ТНТ оно длится уже четвертый год. Мы сняли уже четвертый фильм, много раз его пересобирали и очень внимательно относились к каждому элементу. В какой-то момент мы даже поняли: когда в нашем проекте появляется Анна Николаевна Шатилова, легенда советского телевидения, мы можем позволить себе дерзость назвать себя классикой. В шутку, конечно. Реакцию защитников советского кино я понимаю и отношусь к ней спокойно. Классика потому и вызывает такие эмоции, что она по-настоящему важна. Но принципиально, что наш фильм – это самостоятельное новогоднее событие, праздничный аттракцион, сделанный с уважением к знакомым образам, однако без попытки их заменить. Судя по обсуждению и интересу зрителей, именно так его и считывает бÓльшая часть аудитории.

Можно ли сказать, что «Газпром-Медиа Холдинг» вкладывает больше усилий в продвижение своих фильмов, чем других картин? Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, как в целом выстраивалась рекламная кампания проекта. Отличалась ли она от кампании ЗВЕЗД В СИБИРИ?

Поиск новых маркетинговых инструментов для нас – задача номер один. Контента сегодня очень много, гораздо больше, чем зритель физически может переварить. Поэтому, если говорить честно, две ключевые задачи проекта уже очевидно решены. Первая – о фильме говорят. Ни об одном новогоднем телевизионном проекте сегодня не говорят столько, сколько о НЕВЕРОЯТНЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЯХ ШУРИКА. С точки зрения цитируемости это уже проект номер один. И мы понимаем, что к моменту показа фильма в телевизионном эфире количество сообщений и обсуждений вокруг него будет значительно выше, чем у любых других новогодних конкурентов. Вторая задача – коммерческий результат. Передо мной всегда стоит четкая задача: проект должен зарабатывать. Уже четвертый год подряд благодаря нашим партнерам и спонсорам новогодний фильм окупается еще до выхода в телеэфир. В 2025 году к этому добавился и кинотеатральный прокат, который позволил проекту дополнительно заработать. Это, по сути, беспрецедентный пример для новогоднего кино. И есть еще третья, очень важная вещь, которую нельзя не учитывать. В нашей стране Новый год начинается задолго до 31 декабря – с настроения, с ощущения праздника, с мандаринов и ожидания веселья. И именно под это состояние мы делали фильм. Это кино без тяжелых тем, без драмы и самокопания. Здесь нет истязаний и сложных внутренних конфликтов – здесь смех, музыка, яркие номера и ощущение праздника. Это тот фильм, который создает новогоднее настроение и дает зрителю ровно то, за чем он приходит в этот период в кино.

Будете ли вы поддерживать релиз рекламой на второй и третьей неделях?

Конечно, будем. Для нас прокат – это не история одного уикенда, а длинная дистанция. Мы продолжим поддерживать фильм и на второй, и на третьей неделях, усиливая коммуникацию и напоминая зрителям о проекте. Кроме того, впереди традиционная телевизионная премьера на ТНТ 31 декабря – в самый важный и ожидаемый вечер года. Поэтому кинотеатральный прокат и телеэфир работают для нас как единая история, усиливая друг друга и продлевая жизнь фильма как глобального новогоднего события.

Действительно ли в телеэфире покажут версию с другим финалом? По вашим ожиданиям, как кинотеатральный релиз картины скажется на телепоказе? Будет ли фильм так же популярен в эфире, как предыдущие новогодние комедии ТНТ?

Телевизионная версия будет отличаться от кинотеатральной – у нас уже есть такой опыт, и он показал, что изменения возможны без потери качества, даже если они вносятся в самый последний момент. Более того, часть шуток, которые не вошли в киноверсию, зрители увидят исключительно в телевизионном показе. Но мы сознательно не хотим ничего спойлерить: включайте ТНТ 31 декабря и все увидите сами. Что касается влияния кинотеатрального проката на эфир, то мы ожидаем только усиления интереса. Фильм уже получил широкую известность, стал обсуждаемым, и этот зрительский интерес, как правило, отлично работает на телепоказ. У нас есть опыт новогодних премьер, которые успешно живут в эфире год за годом, и мы рассчитываем, что НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА продолжат эту традицию.

Как вы думаете, будет ли фильм участвовать в этой «новогодней битве»?

Конечно, будет. Новый год – это всегда большая конкурентная история, и мы этого не боимся. НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА изначально создавались как сильный игрок на новогоднем поле – и в кинотеатрах, и в эфире. При этом в 2025 году мы участвуем в «новогодней битве» сразу дважды: не только с большим новогодним кино, но и с экранизацией всеми любимого детского мультфильма по произведениям Эдуарда Успенского – ПРОСТОКВАШИНО. Это два разных по тону и аудитории проекта, но их объединяет одно – ощущение праздника и семейного просмотра. А дальше все решает зритель. Именно он всегда определяет победителей в новогоднем сезоне.

Фото: пресс-служба телеканала ТНТ