Официальная касса России: иллюзии в нокауте

ВОЛЧОК начал работу с первой строчки и заработал 155 млн рублей. Фильм с Евгением Ткачуком посмотрело в кинотеатрах 344 тысячи зрителей. Стартовые показатели оказались ниже цифр КРАКЕНА (169 млн рублей и 384 тысячи зрителей), кинокомикса МАЙОР ГРОМ: ИГРА (161 млн рублей и 399 тысяч зрителей) и детектива КРАСНЫЙ ШЕЛК (196 млн рублей и 410 тысяч зрителей), но выше ПАЛЬМЫ 2 (146 млн рублей и 382 тысячи зрителей) и СЕРЕБРЯНЫХ КОНЬКОВ (92 млн рублей и 322 тысячи зрителей).

Один из генеральных продюсеров фильма Таймураз Бадзиев подчеркнул, что ВОЛЧОК стартовал в рамках ожиданий, и особенно отметил положительную зрительскую реакцию: «Не буду скрывать: сам ходил на ряд сеансов, чтобы увидеть и ощутить реакцию из первых уст. И это незабываемо: люди смеются, переживают и даже плачут. И самое главное, в конце фильма выходят очень довольными, а для нас самое важное то, что зритель провел два часа с пользой и в удовольствие».

ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 сместилась на вторую строчку прокатного рейтинга, потеряв 44% сборов прошлой недели. Это самый низкий показатель в первой десятке. Картина Рубена Фляйшера прибавила к кассе 127 млн рублей, а в сумме заработала 1,560 млрд, что обеспечило ей пятое место среди самых успешных релизов текущего года. Позади остались военный триллер АВГУСТ (1,554 млрд рублей) и ГОРЫНЫЧ (1,521 млрд). По количеству проданных билетов триквел опередил первую часть франшизы: 2,893 млн против 2,818 млн, и теперь стремится к показателям второго фильма (3,621 млн зрителей после четырех уикендов).

Рекорд в своем жанре поставило аниме ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ. Полнометражное продолжение популярного сериала за первый уикенд освоило 104 млн рублей, а с учетом превью-показов – 120 млн. В денежном выражении лента обошла картину МАЛЬЧИК И ПТИЦА (95,8 млн рублей), но уступила ей по посещаемости: 202 тысячи зрителей у новинки против 234 тысячи у работы Хаяо Миядзаки. Для кинопрокатной компании «Пионер» это лучший старт за всю историю. Предыдущий рекорд принадлежит комедии ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ (45,3 млн рублей и 164 тысячи зрителей). В среднем на сеанс приходили 20 человек – это лучший показатель среди новинок официального проката.

Генеральный директор компании «Пионер» Александра Подрядова довольна стартовыми цифрами проекта и признается, что ожидания внутри компании были выше индустриальных прогнозов. «Мы готовились к выпуску с пониманием, что ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА – это не «маленькое нишевое аниме», а огромный бренд с очень лояльным фандомом. Поэтому планку себе ставили высокую. И, как мы видим по предпродажам, по первому уикенду и по наработке, не ошиблись. При этом у проекта все еще есть запас по росту. Сейчас наша задача – не расслабляться после удачного старта, а добирать потенциал», – поясняет она.

В результате появления анимационного блокбастера ЗВЕРОПОЛИС 2 в топ-5 вернулись пиратские релизы. Суммарная выручка короткометражек с предсеансовым обслуживанием составила 69,9 млн рублей, превзойдя показатели уикендов, когда выходили ЛИЛО И СТИЧ (52,3 млн), MINECRAFT В КИНО (52,1 млн) и КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА (50,2 млн).

Семейная комедия ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ на втором уикенде потеряла 49,3% сборов. Фильм с Наталией Орейро и Антоном Филиппенко заработал 23,2 млн рублей, увеличив общую кассу до 76,2 млн. Это выше тоталов таких семейных проектов, как СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК (73,2 млн), ДЕТИ-ШПИОНЫ (67,8 млн) и МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА (57,5 млн).

Шестую и седьмую строчку заняли новые комедии: ШАЛЬНАЯ ИМПЕРАТРИЦА (19,6 млн рублей и 44 тысячи зрителей) и СЕМЬЯНИН (17,6 млн рублей и 37 тысяч зрителей). Картина с Ириной Пеговой в роли Екатерины Великой обошла стартовые цифры ГЕРОЕВ АНЕКДОТОВ (12,8 млн рублей и 33 тысячи зрителей), но недотянула до фильмов СВОДИШЬ С УМА (21,6 млн рублей и 46 тысяч зрителей) и ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ (26,3 млн рублей и 58 тысяч зрителей). Релиз с Павлом Деревянко и Юлией Снигирь выступил лучше, чем комедии БЕС ПОПУТАЛ (16 млн рублей и 31 тысяча человек) и ОЛЕНЬ (14,8 млн рублей и 35 тысяч зрителей). Средняя наработка на сеанс у обеих лент составила 7 человек на сеанс, что стало самым низким показателем в топ-10.

По итогам седьмого уикенда сказка ГОРЫНЫЧ добавила в копилку еще 16,8 млн рублей, общая касса достигла 1,521 млрд рублей. Это максимально близко к тоталу фантастики СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (1,533 млрд рублей). Ленту с Александром Петровым посмотрело 4,031 млн человек. На текущей неделе фильм займет первое место по посещаемости среди релизов кинокомпании «Вольга». На данный момент этот статус удерживают ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (4,048 млн зрителей) Гая Ричи.

На второй неделе триллер УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ потерял 58,1%. Это больше, чем было у схожих релизов ОДНО ЦЕЛОЕ (-28,5%), ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА (-30,3%) и АНОРА (-32%). Касса пополнилась на 15,8 млн рублей и в сумме составила 71,5 млн, что превышает итоговые сборы ЖИЗНИ ЧАКА (68,7 млн рублей) и ГРАБИТЕЛЯ С КРЫШИ (68,1 млн).

Топ-10 замкнула сказка МАША И МЕДВЕДИ. Сборы ленты упали на 65,8%. Суммарно фильм с Виталией Корниенко в главной роли заработал 150 млн рублей, обойдя итоговые показатели семейных картин: АРТЕК. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ (148 млн рублей) и ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ (144 млн рублей).

Также в прокат вышли семейная комедия МЫШИНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (11-е место, 14 млн рублей и 36,7 тысяч зрителей), хоррор Осгуда Перкинса КРИПЕР (12-е место, 13,3 млн рублей и 27,1 тысяч зрителей) и комедийный триллер МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ Пак Чхан-ука (13-е место, 12,5 млн рублей и 22 тысячи зрителей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 658 млн рублей, с учетом стран СНГ – 862 млн. Это на 3,8% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 23,5% больше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокате лидировала третья часть ПРИКЛЮЧЕНИЙ ПАДДИНГТОНА.

